Mardi Promo

Le gros couac

Une petite victoire contre Münsingen – bon dernier du classement – aurait suffi au Stade Nyonnais pour accrocher une place sur le podium. Mais au lieu de confirmer les bonnes performances de ces dernières semaines, les Nyonnais sont passés à côté de leur sujet, dimanche. «Nous avons pris une belle claque, résume Ricardo Pereira. Une vraie leçon qui nous montre que la moindre baisse de régime se paye cher. En 1re mi-temps, l’état d’esprit n’était pas le bon et malgré une réaction après la pause, nous avons été incapables de revenir au score.»

Un deuxième nul pour Yverdon

Trois semaines après avoir égaré ses deux premiers points à Zurich contre YF Juventus, Yverdon en a perdu deux autres face à Étoile Carouge. Sur sa pelouse cette fois et face à un néo-promu qui a mené la vie très dure à un leader contraint de lutter pour rétablir la parité après l’ouverture du score signée Chappuis, un ex-Yverdonnois. Comme en début de saison, c’est un coup de tête de Sejmenovic qui a permis aux Nord-Vaudois d’éviter leur première défaite.

Bavois se reprend

Certains points pèsent plus lourd que d’autres. Celui récolté par Bavois à Bellinzone en fait partie. «En raison des blessés et de la succession rapprochée des matches, nous avons connu un mois de septembre très compliqué, explique Bekim Uka. Mais mon équipe a montré au Tessin, face à un très bon adversaire, que cette mauvaise passe touche à sa fin.» Selon son entraîneur, Bavois est donc fin prêt pour son premier derby vaudois de la saison. «Malgré son faux pas de dimanche, Stade Nyonnais réussit une jolie première partie de championnat avec ses jeunes joueurs, prévient-il. Mais nous devons gagner car une semaine plus tard, nous nous déplacerons à Yverdon, de loin la meilleure équipe de Promotion League.»

Un renfort au Stade Nyonnais

Formé au Team Vaud La Côte, Fabio Gomes quitte le FC Chiasso et la Challenge League pour rejoindre avec effet immédiat le Stade Nyonnais. Le milieu de terrain de 20 ans sera à disposition de Ricardo Pereira pour le derby de samedi, à Bavois.