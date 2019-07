Mauro Gianetti s’est inventé une nouvelle vie

Non, merci, je ne donne plus d’interviews», nous avait-il gentiment signifié voici deux semaines à Colmar. Mauro Gianetti ne désire plus causer vélo. Surtout pas pour évoquer ce passé à la fois glorieux (il avait surgi de nulle part pour remporter Liège-Bastogne-Liège et l’Amstel Gold Race en 1995) et sulfureux. Souvent cité dans des affaires de dopage comme coureur et manager – son équipe de la Saunier Duval avait dû se retirer du Tour en 2008 –, le Tessinois a su s’inventer une nouvelle vie: l’homme est désormais CEO de la société qui gère le UAE Team Emirates, autrement dit la formation du World Tour financée par les Émirats arabes unis.

Le vélo contre l’obésité

Mauro Gianetti a fini par nous accorder un moment, samedi à Tarbes. À condition de ne parler qu’au présent, de ce «projet global et passionnant» qu’il mène depuis huit ans. Avant la création d’une équipe pro, en 2017 sur les cendres de l’ex-Lampre, le vice-champion du monde 1996 a eu d’autres missions à Dubaï. «L’idée initiale, la plus importante à mes yeux, c’est d’encourager l’utilisation du vélo dans un pays où l’obésité et le diabète posent un gros problème, explique-t-il. Le gouvernement, qui impose une piste cyclable sur toutes les nouvelles routes, veut une nouvelle génération plus saine.» Mauro Gianetti, qui pèse entre 61 et 62 kilos – «comme quand j’étais coureur» –, incarne un parfait ambassadeur de la ligne à tenir. À l’image de Dubaï, où existe un circuit fermé de plus de 100 kilomètres, d’autres villes émiriennes sont désormais dotées de pistes cyclables. Là où il n’y avait qu’un magasin de cycles, on en trouve plus de quarante. «Au départ, il n’y avait aucune culture du vélo, aucune route prévue à cet effet, témoigne l’homme d’affaires tessinois. Grâce à notre académie, des centaines de jeunes s’y sont mis, les gens roulent en famille, il y a une émulation.»

Pour couronner cela, il y a cette équipe pro qui «représente les Émirats afin de véhiculer dans le monde un message d’ouverture et d’avant-garde. On ne parle pas de la promotion d’une marque, mais d’un pays, voire de tout le monde arabe.» La société dirigée par Mauro Gianetti, dont le siège administratif se trouve à Lugano et le pôle sportif près de Milan, emploie 90 personnes. Le budget? «Il est très bon, sourit le Tessinois. Dans les cinq meilleurs du peloton, je pense. Mais il n’est pas question de donner l’image de gens qui gaspillent l’argent. Le projet s’inscrit sur le long terme, nous voulons créer une histoire avec des jeunes de talent. Évidemment, on veut gagner. Mais pas à tout prix, pas tout de suite.»

Un exemple et une vitrine

Cela tombe bien, car l’Italien Fabio Aru, l’Irlandais Daniel Martin et leurs compères ne réalisent pas un Tour génial jusqu’ici. Cette saison, le Norvégien Alexander Kristoff a certes remporté Gand-Wevelgem, le Colombien Fernando Gaviria s’est adjugé la 3e étape du Giro et le Slovène Tadej Pogacar a triomphé sur le Tour de Californie. Mais est-ce suffisant par rapport aux investissements consentis par la compagnie aérienne Emirates, la First Abu Dhabi Bank et Emaar, une société étatique d’immobilier et de construction? À entendre Gianetti, la réponse est oui: «Nous n’avons pas de pression de résultats. L’équipe n’a pas été créée pour gagner des courses, mais pour servir d’exemple et de vitrine. Une échappée de deux heures sur le Tour, avec 190 chaînes de télévision qui la montrent, c’est déjà une victoire. Combien cela coûterait, pour Emirates par exemple, d’acheter une telle publicité? C’est impossible.»