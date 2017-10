Même privé de Nadal, Bâle reste plein d’enjeux

Les Swiss Indoors de Bâle devaient s’ouvrir en fanfare ce lundi soir, d’abord avec un concert de la chanteuse Amy Macdonald, puis avec un récital de Rafael Nadal. Mais l’Ibère, refroidi par un genou récalcitrant, a préféré tourner le dos au Rhin. Si cette édition 2017 se déroulera sans lui, l’artiste écossaise viendra tout de même enflammer la Halle Saint-Jacques avec son fameux tube This is the life. Le forfait du No 1 mondial a eu beau enlever un peu de lustre à l’affiche, le tournoi s’annonce mine de rien très excitant. La présence de Roger Federer y est pour beaucoup, mais l’intérêt ne serait rien si des obstacles tels que Marin Cilic (tenant du titre), David Goffin (finaliste en 2014) et Juan Martin Del Potro (vainqueur en 2012, puis 2013) ne se dressaient pas sur la route de l’ancien ramasseur de balles devenu légende du sport. Alors oui, l’enthousiasme est réel pour l’un des derniers grands rendez-vous de la saison, escorté de nombre d’enjeux. Et voici pourquoi.

Federer vise le grand huit

Absent l’an passé sur blessure, Roger Federer revient «chez lui» pour y décrocher un huitième titre, qui lui permettrait autant d’égaler sa marque de Wimbledon que de revenir à 1460 points de Nadal au classement ATP. Si le trône mondial semble une chimère d’ici à la fin de la saison, la possibilité d’enlever ces Swiss Indoors est réelle. Tout juste l’homme aux 19 couronnes de Grand Chelem devra-t-il éviter de se rater mardi soir contre Frances Tiafoe, lequel l’avait plus qu’enquiquiné à l’US Open. Après, le tout-Bâle rêve de le voir affronter Denis Shapovalov en quarts, Goffin en demi, puis Juan Martin Del Potro (ou Marin Cilic) en finale. Pour un dimanche de feu et la plongée dans un irrésistible grand huit.

Deux autres hommes à suivre

On sait quels sont, sur le papier, les quatre acteurs promis à tenir les premiers rôles à Bâle (Federer, Cilic, Goffin et Del Potro), mais le pèlerinage vers la Halle Saint-Jacques pourrait inciter deux outsiders à sortir de leur boîte: Denis Shapovalov – lequel ouvrira le tournoi lundi – et Mischa Zverev, étincelant l’an dernier. Révélation de l’été, le Canadien a un coup à jouer pour asseoir sa place dans le Top 50 avant la fin de la saison. Quant à l’Allemand, finaliste du Geneva Open, il se doit de rallier au moins les quarts de finale s’il entend conserver un statut de tête de série lors du prochain Open d’Australie.

Laaksonen au défi

Auteur jusqu’ici de la plus belle saison de sa carrière, Henri Laaksonen (93e mondial) entend la boucler en restant parmi les 100 meilleurs joueurs ATP. L’invitation reçue pour Bâle est une aubaine pour prendre des points et son 1er tour, contre Borna Coric, peut lui donner des idées. Le Schaffhousois n’a-t-il pas dominé par deux fois le Croate cette saison, d’abord à Indian Wells puis récemment en qualifs à Shanghai?

Dernier tour… de Bâle

C’est peut-être ce lundi soir, contre Robin Haase, que Marco Chiudinelli vivra son dernier match professionnel. Comme nous le laissions entendre à la fin du mois d’août, l’ancien No 52 ATP rangera sa raquette à l’issue des Swiss Indoors, après dix-sept années passées sur le circuit. Une décision officialisée ce jeudi. «Depuis le début de l’été, je sentais que j’allais devoir m’arrêter, a-t-il avoué. J’ai connu une saison difficile, durant laquelle je ne me suis senti à l’aise que sur quelques tournois…» Trop peu pour que l’envie d’avoir envie résiste en lui. A 36 ans, le Rhénan s’offre un dernier tour… de Bâle, avant une reconversion, «probablement dans le domaine du sport».

Huit ans (déjà) après avoir atteint les demi-finales dans sa ville natale, «Chiudi» rêve de s’en aller sur un coup d’éclat. Mais il sait ses possibilités infimes, ses meilleures années étant loin derrière lui. De celles-ci, il retiendra la quête du Saladier d’argent en 2014, sa demie rhénane de 2009 (son meilleur résultat sur le Tour), mais aussi son accession aux 16es de finale de l’US Open la même année, après avoir notamment battu Mikhail Youzhny. «La seule fois où je me suis retrouvé avec des larmes de joie dans le vestiaire», souffle-t-il. (24 heures)