Mettre ses joueurs au chômage technique? Compliqué

C’est donc désormais officiel. Les championnats professionnels de football et de hockey sur glace sont suspendus au minimum jusqu’au 15 mars prochain. Un cas de figure que Christian Constantin avait anticipé en annonçant, la semaine dernière déjà, son intention d’inscrire au chômage technique des joueurs qui se retrouvent maintenant dans l’incapacité d’exercer leur métier durant deux semaines supplémentaires au moins. La voie envisagée par le président du FC Sion, GE/ Servette et le Servette FC ont eux aussi décidé de la sonder. «Aujourd’hui, la loi est claire, explique Stefan Nellen, le vice-président du Lausanne-Sport. Le chômage technique est réservé aux travailleurs au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée (CDI) et non pas à ceux qui ont un contrat à durée déterminée (CDD), comme, par exemple, une grande majorité des footballeurs et les hockeyeurs.» Une information qui nous a été confirmée par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO).

Comme il l’a déjà communiqué il y a quelques jours, le Conseil fédéral n’entre donc pour l’instant pas en matière pour aider d’une manière ou d’une autre ces clubs qui pourraient payer au prix fort l’interdiction de jouer devant leur public, si elle devait se prolonger. «Lundi, lors de notre assemblée, continue Stefan Nellen, nous avons formellement demandé aux dirigeants de la Swiss Football League de prendre contact avec leurs homologues du hockey sur glace afin d’étudier de près la question, puis de formuler une demande commune aux autorités politiques du pays.» Si une telle requête, légitime sur le fond, devait être balayée, cela ne signifierait pas la fin de la lutte, pour certains clubs tout au moins. «Nous n’avons bien sûr pas encore abordé le sujet en interne, poursuit Stefan Nellen, mais il me semblerait logique d’envisager alors d’autres hypothèses. Comme celle de solliciter une aide du Canton de Vaud, ce que nous pourrions faire avec le LHC et SLO. Il ne m’apparaît en effet pas incongru de comparer nos situations au déficit qu’a connu la Fête des Vignerons.»

André Boschetti