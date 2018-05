«Mon nom est une fierté et un poids»

Pas simple d’être footballeur et fils d’une ancienne star mondiale du ballon rond. Surtout quand celle-ci est au bas mot une légende: George Weah, seul Ballon d’or africain (1995), ancien attaquant de race de Monaco, PSG et Milan. Depuis le 22 janvier, l’ancienne gloire est même devenue chef d’État de son pays, le Liberia.

George Weah Junior, lui, a fait trembler des filets autrement plus anonymes: en Challenge League (Yverdon notamment), en première division bulgare et en Ligue 2 française. Au début de 2018, l’attaquant de 30 ans a opté pour la Promotion League et La Chaux-de-Fonds afin de se remettre en selle après un bref passage à Aigle (2e ligue). Hors du terrain, il s’emploie à choyer son petit frère, qui émerge au PSG. Rencontre.

On dit le statut de «fils de» dur à porter. Le vôtre ne fait pas exception j’imagine?

Disons que c’est un honneur et une grande fierté qui ont leur revers de médaille. Je fais l’objet d’énormément d’attention. Je suis souvent comparé à lui. Cela n’a pas été facile de m’adapter à tout ça, mais j’y suis parvenu.

Sans percer au plus haut niveau toutefois. Pourquoi?

La première raison, c’est que je n’ai pas su faire les sacrifices indispensables, notamment en termes d’hygiène de vie. C’est vrai aussi que j’avais pas mal de pression, beaucoup de gens auraient voulu me voir réussir. Puis il y a eu les blessures (ligaments croisés, ménisque). De la jalousie parfois. C’était difficile à gérer. J’évoluais avec des Aubameyang, Abate ou Astori, décédé récemment. Eux ont su faire les sacrifices qui s’imposaient. Du coup, j’essaie de transmettre cette philosophie à mon petit frère, qui commence à avoir du temps de jeu au PSG.

Le vivez-vous comme une frustration?

Non, j’ai accepté ma destinée. Et puis si mon frère réussit, je le vivrai comme une réussite à moi. Bien sûr, j’aurais préféré jouer à Arsenal comme Aubameyang, mais je vais de l’avant. À La Chaux-de-Fonds, j’ai trouvé de vraies ambitions et un projet, celui de remonter en Challenge League, même si l’objectif cette année est le maintien.

Beaucoup ne le savent pas, mais vous évoluez depuis un certain temps en Suisse.

À l’époque de Milanello (ndlr: le centre d’entraînement de l’AC Milan, où il évoluait avec la «Primavera», la réserve), on m’a présenté des projets intéressants en Suisse et j’ai conclu que c’était le bon chemin pour moi. J’ai évolué à Yverdon, Wohlen, Baden, Wangen bei Olten. Après un passage en 1re division bulgare, un petit parcours chez les jeunes du PSG et à Tours (Ligue 2), je suis revenu en Suisse. À Aigle, pour me remettre en jambes, et La Chaux-de-Fonds désormais, où je me sens bien. J’ai 30 ans, mais je me sens comme si j’en avais 24-25.

Le haut niveau, vous en rêvez encore?

Je suis réaliste: Milan, Arsenal, ce ne sont plus des plateformes que je convoite. Je les laisse à mon frère. Mais il faut toujours viser plus haut. Le jour où je n’aurai plus cette envie, je saurai qu’il est temps d’arrêter.

Justement, que ferez-vous après votre carrière sportive?

J’aimerais m’occuper de celle de mon frère, pour faire en sorte qu’il marche dans le droit chemin. Mais aussi m’investir pour améliorer le quotidien des Libériens.

Cela signifie que vous pensez rentrer vivre un jour dans votre pays de naissance?



Oui, je le sais déjà. Ça ne veut pas dire que je ne voyagerai pas, notamment pour représenter mon frère. Mon monde, c’est celui du foot.

Et faire de la politique aux côtés de votre père?



Allez savoir. La politique n’est pas une chose que mon père avait choisi de suivre dès le début. C’était le souhait du peuple, parce qu’il a l’aura, le charisme et qu’il est aimé.

Comment avez-vous vécu son élection?



Très sereinement. On sentait que c’était la bonne après deux échecs. Il a acquis l’expérience et le soutien nécessaires, au Liberia et à l’international. Je n’ai toujours pas réalisé. J’étais présent lors de l’investiture avec mon frère, devant plusieurs dizaines de milliers de personnes, dont les chefs d’État africains. On a tremblé tout du long. Il a voulu que cela se passe dans un stade (ndlr: le stade Samuel Kanyon Doe, où évolue l’équipe nationale), parce que c’est sur le terrain qu’il a construit sa légende.



Votre père vous suit-il? A-t-on une chance de le voir à La Chaux-de-Fonds?

Il est venu me voir jouer il y a quelques années. Incognito, pour éviter que cela ne me déconcentre, que cela ne sème le trouble. Et aussi pour m’analyser. Mais aujourd’hui, il a beaucoup de responsabilités au pays. Si j’ai besoin d’un conseil, je sais que je peux l’appeler.

Vos idoles?

Neymar – je suis très fier que mon frère le côtoie – mais surtout Cristiano Ronaldo. Un pro exemplaire, sérieux, celui que j'aurais voulu être. Mais celui que j'ai le plus adulé, c'est mon père. Il me donnait la chair de poule! Des fois, j'avais du mal à croire que c'était lui qui faisait tout ça et que je retrouvais à la maison.