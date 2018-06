Morges ne piquera pas les joueurs de Saint-Prex

Il y a 25 ans, Stéphane Porzi et Sébastien Boillat étaient coéquipiers à l’Amical Saint-Prex. Aujourd’hui, les deux hommes ont rangé leurs crampons, mais ils n’ont pas pour autant abandonné leur passion commune. Ils l’entretiennent en présidant aux destinées de, respectivement, Saint-Prex et Forward Morges.

Ces deux clubs, aussi proches géographiquement que différents dans leur façon de fonctionner, ont partagé le même bonheur le 16 juin. Placés dans le même groupe vaudois de 2e ligue, Forward et Saint-Prex se sont qualifiés pour des finales de promotion dont ils sont tous deux sortis vainqueurs. «Pour Saint-Prex, qui n’avait rejoint la 2e ligue que deux ans auparavant, la promotion en 2e inter n’était pas un vrai objectif mais une envie. Celle-ci nous paraissait réaliste puisque la saison précédente nous avions échoué de justesse en finales contre Montreux», raconte Stéphane Porzi.

Le problème pour Saint-Prex avait cette fois pour nom Renens. Larges dominateurs de l’autre groupe, les banlieusards lausannois faisaient figure d’épouvantails. «C’est vrai, concède le président saint-preyard, et nous avons su éliminer un adversaire qui nous semblait supérieur, sur le plan individuel tout du moins. Un petit exploit réalisé grâce au formidable état d’esprit de mes joueurs. Du reste, même après le 1-1 concédé à domicile j’y croyais encore très fort (ndlr: Saint-Prex s’est ensuite imposé 3-1 à Renens).»

«Après plus de 40 ans d’attente, Forward a enfin réussi à quitter le niveau cantonal en dominant Pully en finales»

Si la promotion de Saint-Prex constitue une petite surprise, celle de son voisin morgien était programmée depuis… des années. «Forward a toujours été un club ambitieux, sourit Sébastien Boillat. Par le passé, nous avions misé sur des entraîneurs de renom pour tenter de monter. Mais les frères Diogo, Gabet Chapuisat puis Vagner Gomes ont tous échoué. Du coup, il y a 18 mois, j’ai pris le parti, contre l’avis général, de faire confiance à un inconnu, Damien Berger. Et aujourd’hui, après plus de 40 ans d’attente, Forward a enfin réussi à quitter le niveau cantonal en dominant Pully en finales (ndlr: deux victoires 3-1).»

Pour aborder au mieux ce gros changement qu’est le passage en 2e ligue inter, les présidents de Forward et de Saint-Prex jurent qu’ils ne feront aucune folie. «Nous avons toujours eu une ossature régionale, prévient Stéphane Porzi, et ce n’est pas cette promotion qui nous fera changer de ligne, même si je suis conscient que plus on monte plus il devient compliqué d’œuvrer avec une majorité de joueurs du cru. Maintenant, avant de penser à renforcer quelque peu ce groupe, la difficulté va être de conserver nos meilleurs éléments. Certains d’entre eux sont logiquement sollicités. Par Forward, pour commencer, qui dispose d’un budget bien supérieur au nôtre…» Une remarque qui fait sourire Sébastien Boillat. «Que Stéphane se rassure, nous n’allons pas venir lui piquer ses joueurs! Cela dit, il est clair que nous allons nous aussi chercher à consolider une équipe déjà de qualité. Mais sans trop la chambouler, même si nous avons l’ambition de tout de suite jouer un rôle en vue.»

Une saveur particulière

Malgré cette rivalité historique entre leurs deux clubs, Sébastien Boillat et Stéphane Porzi se réjouissent de franchir ce palier ensemble. «Entre nous, les choses se passent très bien, confirme le président saint-preyard. La rivalité n’est que sportive. Nous avons simplement une façon différente de fonctionner. La nôtre, plus authentique, se rapproche d’ailleurs de celle d’Échichens, un voisin dont l’excellent parcours en 2e ligue inter nous sert d’exemple.» Et son homologue morgien de préciser: «Cet antagonisme existe depuis toujours et il est très stimulant. Je me souviens que lorsque j’étais junior à Saint-Prex, battre Forward avait déjà une saveur particulière…» (nxp)