Nick Kyrgios provoque un nouvel esclandre. Il le fait exprès ou quoi?

Tout avait bien débuté. Nick Kyrgios était arrivé en salle de presse aux environs de minuit, l’heure de ses pics de forme sur PlayStation. Il venait d’assommer Steve Johnson 6-3 7-6 (7/1) 6-4, dans une succession fantastique de services violents et de coups droits sadiques. Mais il n’a pas aimé qu’un journaliste lui rappelle son amende du 15 août, la plus lourde de l’histoire du sport: 113 000 dollars. Et, soyons justes: il a joué de malchance.

Jeune coq sarcastique

Ce fut un enchaînement de circonstances. «Avez-vous déjà injurié quelqu’un», a demandé Kyrgios au journaliste américain. Pas de chance (I), il est tombé sur un premier de classe. «Vous n’êtes pas un sportif d’élite. […] Non, je ne trouve pas normal d’injurier les gens, je dis juste que l’on peut être frustré. Ça arrive.» Puis ce fut la sentence: «L’ATP est totalement corrompue. Mais je n’en prends pas ombrage.»

Pendant la rencontre déjà, tandis qu’il armait un service, une dame était passée dans sa ligne de mire, peu pressée de rejoindre sa chaise. «Je peux vous aider?» a hurlé Kyrgios. Soyons justes: quel passionné de tennis n’a jamais rêvé de fesser l’un de ces traîne-savates? Mais Kyrgios n’a pas cette chance (II), alors il a examiné la situation avec l’arbitre: «Pourquoi n’es-tu pas intervenu?» L’Australien a demandé «une réponse sérieuse» et a obtenu une nouvelle amende. Haletant, Steve Johnson a explosé: «Quand vas-tu te décider à jouer ton putain de tennis?»

Le doute est permis, cette fois encore. La question est de savoir si on se trompe sur Kyrgios, s’il est aussi sot, brutal et fainéant: on veut tellement voir le mâle partout. Cette idée le suit depuis qu’il est entré sur le circuit en se grattant les roubignoles, en traînant nonchalamment une réputation de «conard testostéroné». Mais soyons justes: il n’a pas suffi de grand-chose, simplement qu’il déboule avec une crête rose, dressé sur ses ergots de jeune coq sarcastique, pour apparaître comme le fils caché de John McEnroe et des Pussy Riot. Il n’était pas sec derrière les oreillettes qu’on lui donnait déjà des leçons de morale.

Aujourd’hui, Kyrgios est l’homme qui ne sourit jamais et gagne sans lever les bras; une feignasse. Il passe pour un décérébré notoire, mais un confrère australien éminemment sage nous décrit «un grand timide qui fuit la solitude, qui a besoin de ses proches et souffre souvent du mal du pays»; capable de considération pour ses semblables, mais rétif à l’autorité. Et si le mâle était plus profond?

C’est ce rapport à l’autorité qui, ici, interroge. L’incident de Cincinnati en est la synthèse parfaite: l’arbitre refuse une pause toilettes à Kyrgios, qui s’y rend tout de même, emporte deux raquettes pour les briser dans le couloir, puis revient encore plus furieux; injures («tu es un raté»), crachat, deux chaussures balancées dans le public. N’est-ce pas l’expression manifeste d’une grande sensibilité à l’injustice, plutôt que le caprice d’un enfant gâté qui avait besoin de faire pipi?

Karen Kachanov, son adversaire ce jour-là, a reconnu une certaine gêne: «C’est vraiment difficile de jouer contre Nick, pas seulement pour moi, pour les autres aussi.» Mais en vrai pair, John McEnroe a pris sa défense: «Si vous êtes une personnalité controversée, et je le dis par expérience, les officiels ne vous traitent pas de la même manière que si vous êtes Federer ou des types qui ne dérogent jamais aux règles de bonne conduite.» Or ce même mardi, Stefanos Tsitsipas a expliqué à un arbitre français que tous les gens de son pays étaient «des tordus», sans susciter la moindre controverse.

Sur le volet sportif, McEnroe est plus nuancé: «Si Kyrgios devient constant, il entrera dans le top 4. Mais il ne semble pas disposé ni capable de le faire. Ce que je n’aime pas chez lui, c’est qu’il ne donne pas le meilleur de lui-même. Sinon, c’est un bon gars, qui apporte beaucoup au tennis.»

La réalité est aussi celle-ci, celle d’une file interminable aux entrées du court Louis Armstrong, mardi soir, avec des adultes consentants qui attendent pieusement, leur billet calé entre deux doigts fébriles. Les foules aiment la noblesse de Federer. Mais c’est là toute l’ambivalence du tennis contemporain qui, à vouloir absolument sacraliser la galanterie et aduler une élite embourgeoisée, en vient à attendre de Kyrgios qu’il joue son rôle de méchant, pour le bon équilibre de la pensée manichéenne. Qui n’est jamais malade ne connaît pas sa chance d’être en bonne santé. Qui ne connaît pas Kyrgios ne peut pas apprécier Federer.

Cette exigence est d’autant plus présente à New York, où la valeur d’un athlète, si elle reste indexée à la performance, est assujettie à une part d’extravagance et de singularité. On vient voir Kyrgios «parce qu’il va forcément se passer quelque chose, au pire (sic) du beau tennis». Ceux qui espèrent une balle perdue ou des histoires de coucheries savent où le trouver. Sur un court, le garnement a déjà tout fait – sans vouloir sous-estimer sa capacité de nuisance. Il a demandé à un spectateur où servir une balle de match, il a piqué une sieste sur la chaise, il a crié à Wawrinka que sa copine avait couché avec un pote. L’ATP l’a envoyé chez le psy, puis en travaux d’intérêt général. Mais à 24 ans, il est déjà revenu de tout.

Joueur et acteur

La question est aussi de savoir si cette frénésie n’est pas un peu consciente, voire calculée. Nick Kyrgios est un admirateur des sports US, un basketteur raté, et ce monde du spectacle semble exercer sur lui une fascination obsédante: «On voudrait que les gens continuent d’aimer le tennis. Mais moi, je trouve que l’on devrait attirer un nouveau public. En NBA, ils le font très bien, ils ont le sens de la dramaturgie. Je poursuis cet objectif moi aussi.»

L’institution qu’il prétend promouvoir devrait pourtant le suspendre plusieurs semaines. C’est la question lancinante que posent ses esclandres répétés, aux pires instants de sa stigmatisation: le fait-il exprès? Quelle est la part de folie meurtrière et de suicide professionnel dans ses attaques contre l’autorité? Joueur et acteur, peut-être. Mais à quoi joue-t-il?