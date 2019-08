Nicola Spirig pouponne entre deux entraînements

C’est l’événement de l’année en triathlon. Du 29 août au 1er septembre, tous les regards seront tournés vers Lausanne. La capitale olympique accueillera la Grande Finale des championnats du monde.

Plus de 5000 compétiteurs se plongeront dans les eaux du Léman. Avec un spectacle inédit. «Les cyclistes passeront plus près du public avec une sorte de S à la place de la Navigation, détaille Mike Aigroz, directeur sportif du comité d’organisation. Quant à la course à pied, nous avons rajouté une petite difficulté, avec un aller-retour de 160 m sur l’avenue d’Ouchy à 5%. Celui qui gagnera ces championnats du monde sera bien le plus fort.»

Un tracé sélectif qui pourrait plaire au Français Vincent Luis, leader de la Coupe du monde, ou aux Espagnols Javier Gómez et Mario Mola. Chez les dames, la grande inconnue concerne Nicola Spirig. Quatre mois après avoir accouché d’un petit Alexis, la championne olympique de Londres a entamé un contre-la-montre effréné pour recouvrer toutes ses sensations. À Hambourg, début juillet, elle obtenait déjà sa qualification pour les JO de Tokyo, grâce à un top 10 (8e place). Son retard sur la lauréate britannique Non Stanford n’excédait pas 35 secondes! Mais ce résultat ne rassasie pas la perfectionniste zurichoise, qui préfère jouer la carte de l’humilité. «Ce n’est pas encore la grande forme, nuance Nicola Spirig. Je me sens encore un peu faible en course à pied. À Lausanne, il ne faut pas s’attendre à un podium de ma part. J’aspire plutôt à une place parmi les dix meilleures.»

Des propos que Mike Aigroz a déjà entendus par le passé. «Je la connais très bien, puisque j’ai couru une petite partie de ma carrière avec elle. C’est une façon d’évacuer un peu de pression. Malgré ses propos, je crois très fortement en ses chances.»

À 37 ans, Nicola Spirig est sur le point de réussir un nouveau «come-back». Après avoir tout gagné, on peut se demander ce qui la pousse à reprendre l’entraînement. Surtout avec trois enfants. «Pratiquer ce métier est un privilège. C’est ma passion. Dans ma vie, la famille demeure ma priorité, alors que le triathlon est mon travail. Je vivrai mes cinquièmes JO à Tokyo et c’est cela qui me motive. Ce n’est pas facile de concilier le sport, mes trois enfants, dont un bébé, une fondation et l’allaitement. Je trouve intéressant de voir si c’est possible d’y arriver.»

Besoin du public

Après son fantastique one-woman-show lors des Mondiaux de Glasgow (médaille d’or en individuel et d’argent par équipes), la star du triathlon suisse pourra compter sur les encouragements du public. «J’aurai besoin de son soutien lors de la course à vélo. Ce sera dur.»

En attendant, la championne sue sang et eau pour revenir au sommet. «Je veux montrer ce dont je suis capable après ces longues semaines d’entraînement, conclut Spirig. Vivre un tel événement en Suisse est toujours particulier.»

Et si Nicola Spirig nous préparait une nouvelle surprise?