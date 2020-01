Nicolas Brabeck: «Ne pas taper dans ses réserves»

«C’est plus facile à dire qu’à faire, parce que nous sommes en course. Mais la clé, pour terminer un tel rallye à moto, c’est de trouver son rythme. Et de s’y tenir. Pas trop rapide, pas trop lent non plus. Or, les trois premiers jours, je suis peut-être parti un peu trop rapidement et c’est le meilleur moyen de taper dans tes réserves physiques.»

«Je me sens prêt pour une très grosse semaine»

Cinquante-sixième du classement général au moment de la journée de repos (samedi) et alors que la course a été endeuillée dimanche par l’accident du Portugais Paulo Gonçalves (40 ans), le Lausannois Nicolas Brabeck-Letmathe, seul motard suisse de ce Dakar 2020, sait que le temps joue pour lui: «Il ne faut jamais oublier que le Dakar est une course d’endurance. Quand tu pointes entre 50e et 60e à mi-parcours, tu sais que s’il n’y a pas de gros pépins, tu vas t’approcher du top 40 à l’arrivée; ce fut le cas pour moi, l’an dernier (38 eau général). Cela posé, mon niveau réel, dans un peloton qui, comme je l’imaginais, est très compact en qualité, c’est 50 e à la fin de la course. Physiquement, je me sens bien, la moto n’a pas de problèmes et je me sens prêt pour une très grosse semaine; il peut y avoir des surprises jusqu’au dernier jour.»

«Les décors sont hallucinants»

Ce premier Dakar en Arabie saoudite a fait couler beaucoup d’encre. Comment le vit-on de l’intérieur, Nicolas Brabeck-Letmathe? «Nous sommes en immersion dans un pays en plein bouleversement, presque en révolution culturelle. On ne peut pas imaginer ce que cela représente pour sa population. Les décors sont hallucinants, variés, on passe de chaleurs extrêmes au froid, on découvre des paysages d’une très grande beauté; pour moi, c’est clair, l’eldorado touristique de ces prochaines années, c’est ici!»

Et le parcours? «Très intéressant, difficile, mais tellement varié. Il n’est jamais facile pour une organisation comme celle du Dakar de s’installer dans de nouveaux horizons; or, tout se passe très bien sur le plan sportif. Les participants sont unanimes dans leurs jugements et la plupart d’entre nous sommes abasourdis par les découvertes quotidiennes», reprend le Lausannois. Qui a entendu parler des Dakar en Afrique, qui a participé à quatre éditions en Amérique du Sud et qui est depuis dix jours le témoin intéressé de l’ouverture d’un pays au monde. Il faut le voir pour le croire, les participants du Dakar 2020 le constatent chaque jour un peu plus.