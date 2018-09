Nino Schurter en héros sur ses terres

L’attente a pris fin, et quelle fin! Nino Schurter a mis trente-deux ans pour enfin s’imposer lors d’un grand rendez-vous en Suisse. En 2003 à Lugano (chez les juniors), en 2011 à Champéry et en 2013 à Berne, il avait à chaque fois échoué à la deuxième place. Une frustration légitime, une improbable anomalie réparée avec la sérénité, le talent et la manière au cours d’une journée qui restera gravée dans sa mémoire arc-en-ciel. Ce septième sacre mondial est le plus beau, plus encore que le premier, parce qu’il a été obtenu dans sa région. Le Grison y a été soutenu comme un fils prodigue, couronné comme un héros national.

«Sur chaque mètre du parcours, ça criait «Nino, Nino, Nino». J’en ai encore des sifflements dans les oreilles tellement il y avait de bruit, expliquait Schurter quelques heures plus tard. J’avais l’impression que tous ces gens étaient tout simplement venus pour moi.» Vingt-quatre mille âmes réparties sur 4,2 km, autant de gorges prêtes à hurler sur chacun des huit passages du champion. Jamais le héros n’avait connu pareille ovation, qui plus est durant une heure et demie d’effort.

Il ne commet pas d’erreurs

Au rythme d’un métronome, avec une incroyable agilité sur un tracé qu’il connaissait par cœur, plus puissant que lors de son titre olympique de Rio, Nino Schurter s’est senti plus invincible que jamais. Face au coriace Tyrolien Gerhard Kerschbaumer, son plus grand rival cette saison, le Grison a pourtant tremblé. Mais son accélération aux abords du dernier tour a fait craquer l’Italien. Pouvait-il en être autrement?

Car Nino Schurter ne semble pas faire d’erreurs. Ne serait-ce que dans la planification d’un tel objectif. Alors que Jolanda Neff a échoué à la 4e place trois heures plus tôt, le Grison a affiché son pic de forme exactement au moment désiré. La Saint-Galloise avait triomphé aux Championnats d'Europe puis brillé en Coupe du monde, mais elle y a laissé des forces décisives dans l’optique de ces joutes. Pas Schurter, qui avait rapidement renoncé à prendre son billet pour l’Écosse. Il l’explique d’ailleurs très bien lui-même: «Sur le moment, il n’y a pas de problème; tu peux le faire. Mais tu le paieras plus tard.» Rarement blessé ou malade, Schurter a trouvé la force de la continuité dans une parfaite maîtrise de son corps. Son entraînement est millimétré, il n’a jamais souhaité bouleverser les méthodes. En 2009, il disait qu’il se croyait assez en forme pour durer quelque cinq ou six ans supplémentaires. Le voilà presque dix ans plus tard, frais comme un gardon, se voyant déjà à Tokyo. Car les JO restent la référence majeure du Grison, qui n’a pas voulu, malgré toute l’insistance des médias nationaux, placer ce rendez-vous de Lenzerheide au même niveau sportif. «Mais ces Mondiaux resteront gravés dans ma mémoire. Ce fut une semaine de fête, ce qui représente beaucoup plus qu’une simple course. Il n’y a pas que le résultat qui compte, mais aussi toute l’ambiance, toute la famille autour pour un magnifique moment.»

Après avoir lancé une ola avec le public sur la ligne d’arrivée, Schurter a pris sa fille Lisa dans les bras. «Elle était impressionnée par la quantité de monde, mais je pense que dans quelques années elle sera contente d’avoir vécu ce moment, quand elle reverra les images.» Son père est en tout cas devenu, de l’aveu de tous, le plus grand vététiste de l’histoire. Tout le monde en convenait samedi sur les hauteurs de Lenzerheide. Chauvins ou connaisseurs, amateurs ou mordus, il était impossible de ne pas succomber à la Schurtermania. (24 heures)