Nishikori et Osaka mettent le Japon dans tous ses états

C’est étrange comme un silence peut parfois tout résumer. Naomi Osaka et Kei Nishikori sont en train de plonger le tennis japonais dans une parenthèse historique. L’une déboule avec la candeur et le talent instable de ses 20 ans. L’autre revient d’un tunnel de blessures, moins lisse, plus mature. Le duo détonne, la collision de leur aisance intrigue. Un rien envieux, le reste du monde cherche donc à comprendre. Et mercredi après-midi, il s’est heurté à une vérité inattendue. «Je suis vraiment reconnaissante de toute l’attention médiatique autour de moi mais les journalistes japonais sont tous là pour Kei.» Et pourquoi donc? «Parce que c’est Kei…» Les bras en l’air en signe de déférence, Naomi Osaka venait de confesser une distance.

Écart de notoriété

La différence d’âge explique-t-elle cet écart de notoriété? Un quart de siècle après les exploits originels de Shuzo Matsuoka et de Kimiko Date – quart de finalistes à Wimbledon en 1995 – l’opinion publique japonaise trie-t-elle entre ses champions? «Matsuoka et Date étaient des héros car ils ont ouvert la voie, explique Jun Kato, ancien joueur de Coupe Davis japonais formé en Suisse. Et depuis, le football a changé de dimension au Japon; ce qui n’a pas aidé la popularité du tennis. Cela dit, Kei Nishikori reste l’un des trois sportifs les plus appréciés du pays.» Seulement Nishikori? «C’est un peu triste pour Osaka mais le fait qu’elle soit binationale et ne parle pas très bien japonais constitue un obstacle à sa notoriété, reprend le plus Genevois des Tokyoïtes. Elle a bien participé à quelques grandes émissions de variétés mais, pour l’instant, une barrière culturelle subsiste.»

En train d’être adoptée

Mère japonaise, père haïtien, Naomi Osaka vit aux États-Unis depuis qu’elle a l’âge de trier ses souvenirs (Long Island puis la Floride). Alors forcément, son identité est un joyeux puzzle. Et ses explications mêlent intonations nippones et accent américain. «J’ai grandi à New York, dans une ambiance haïtienne teintée de culture japonaise par ma mère. Quand j’arrive à Tokyo, je ne me sens pas chez moi mais je suis tellement fascinée que je ne veux jamais repartir.» Parions que cet aveu devrait accélérer son adoption; tout comme ces quelques larmes retenues avec beaucoup de pudeur après sa victoire contre Sabalenka. Des malotrus se sont moqués, Billie Jean King, elle, a adoré. «Ne sois jamais effrayée de te montrer telle que tu es vraiment.» Un conseil qui a fait écho jusqu’au pays.

«Les Japonais ne la connaissaient pas mais ils découvrent une personnalité attachante et drôle, confirme Shuzo Matsuoka au «New York Times». Je crois qu’ils sont en train de l’adopter.» À 20 ans, l’enjeu est énorme; surtout sur le plan économique. «Matsuoka était 50e mondial mais signait des contrats de sponsoring digne du top 5», nous expliquait Marc Rosset à Wimbledon.

Trente ans plus tard, le poids du marché nippon n’a pas changé et Kei Nishikori – finaliste ici en 2014, 4e mondial en 2015 – fait partie du «Big Four» en termes de revenus sponsoring. «Rien que son contrat Uniqlo doit avoisiner les 10 millions par an, estime Jun Kato. Même si on est loin des 30 millions de Federer, c’est énorme. Et si vous ajoutez ces autres sponsors, il encaisse plusieurs dizaines de millions par saison.»

Brûler la politesse?

Si cette manne financière est un enjeu, elle peut aussi devenir un handicap dans les dernières étapes qui mènent au sommet. «C’est vrai qu’un jeune peut vite se contenter de gagner autant d’argent, reprend Jun Kato, lequel a travaillé pour la fédération japonaise avant de bifurquer vers la finance. Mais quand on voit les efforts entrepris par Nishikori pour revenir de blessure, il n’y a pas de doute sur ses motivations. Il aime le tennis et veut remporter un Grand Chelem.» Peut-il le faire dimanche? Naomi Osaka lui aura-t-elle brûlé la politesse samedi soir? «Ce serait magnifique. Cette semaine, toute l’actualité a été vampirisée par le typhon qui a dévasté l’aéroport d’Osaka et le tremblement de terre à Hokkaido, conclut l’ancien joueur. Mais pour le Japon, un titre du Grand Chelem n’aurait rien à voir avec une finale. L’onde de choc serait énorme.» Peu importe qui soulève le trophée.

«Marathon Kei» et le piège statistique

Est-ce une manie, un culte, un label de qualité, aux États-Unis, il y a un chiffre pour tout. Comme si chaque situation, chaque individu, ne pouvait s’appréhender sans arithmétiques. Dans le monde du sport, la statistique est donc l’outil de compréhension absolu. Ici les chances d’un batteur de combler un retard lors du huitième «inning», là la moyenne de yards parcourus par un running-back quand il reçoit la balle dans son camp. Problèmes, ces vérités absolues façonnent des profils puis des récits. Et parfois, on y perd la tête.

Mercredi par exemple, Kei Nishikori venait à peine d’estourbir Marin Cilic d’un retour gagnant au bout cinq manches tendues que le Japonais tenait un nouveau surnom. Kei Nishikori était soudain promu «roi du cinquième set». La raison? Un bilan global convaincant (18-6), mais surtout un imposant 7 sur 7 au cinquième contre les membres du top 10. En l’espace de quelques heures, le Japonais devenait ainsi «un modèle de condition physique» alors qu’il avait failli exploser après trois manches au tour précédent (Kohlschreiber) et que sa réputation raconte à peu près l’inverse.

Comment est-ce possible? D’abord parce que la statistique ne regarde pas l’identité des top 10 (deux fois Raonic, Tsonga, Ferrer sur dur). Ensuite parce qu’elle oublie les anomalies: défaite il y a dix-huit mois à Melbourne face à un Roger Federer… 17e mondial. Au final, Kei Nishikori est donc mené 8-3 par les membres du «Big Five» en «format cinq sets». Et son bilan est épargné parce qu’il s’incline presque toujours avant la manche décisive. Comme quoi, avant de retrouver Novak Djokovic ce vendredi soir, le Japonais ferait mieux de privilégier les souvenirs. Ou plutôt un souvenir: celui de sa seule victoire en Grand Chelem face au Serbe. C’était ici même il y a quatre ans. En quatre sets. M.A.

