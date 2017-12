Nouvelle défaite pour les Riviera Lakers, battus 74-52 par les Lions

Bien que les Riviera Lakers aient subi leur douzième défaite de suite (sur treize rencontres), ils ont semblé requinqués par la présence de leur nouvel entraîneur. Arrivé la veille de Zurich, où il réside, le Serbe Dragan Andrejevic n’a pu donner qu’un entraînement, mais il a déjà réussi à remettre de l’ordre dans l’équipe. Tout reste à faire bien entendu. Le chantier demeure colossal, notamment au niveau des systèmes et de la fluidité dans le jeu.

Face à une formation genevoise qui dispose d’un budget quatre fois supérieur, où tous les postes ont été doublés, les Veveysans n’ont pas été ridicules. Loin de là. C’est la bonne nouvelle de la soirée pour René Gubler, président des Lakers, et son comité.

Williams impérial

Cela dit, les Lions de Genève n’ont pas mis beaucoup de temps avant de prendre leurs distances avec les Riviera Lakers. Tout juste ont-ils été secoués durant quelques minutes en début de partie. Menés 7-4 par les Veveysans, les joueurs du Suédois Vedran Bosnic ont inscrit 15 points de rang, grâce, principalement, à l’Américain Eric Williams (2 m 06), impérial sous les panneaux. Il leur a ensuite suffi de gérer leur avantage pour s’imposer une onzième fois cette saison. Au bout du compte, les Lions de Genève ont pu s’appuyer sur quatre joueurs à plus de dix points (Addison, Cotture, Mladjan, Williams), contre un seul du côté des Lakers (Axel Louissaint). C’est tout dire, ou presque.

René Gubler était à moitié satisfait à l’issue des débats. «Je ne peux pas dire que c’était bien, précise-t-il. Ce ne serait pas le bon terme. On a quand même perdu de 22 points. Mais j’ai déjà observé un certain nombre de changements. Un nouveau souffle règne sur l’équipe. Il y avait plus d’énergie, et ça tournait mieux.»

Stefan Zivanovic paraissait lui aussi rassuré, dans une certaine mesure. «Je crois que l’on a montré plus d’envie et de caractère ce soir, analyse le Serbe des Lakers. On a véritablement évolué en équipe. C’est encourageant, même si ce n’est qu’un début.» Milos Rajic abondait dans le sens de son coéquipier. «Il y a une différence de caractère par rapport aux matches précédents, notamment en défense, où nous avons beaucoup communiqué. J’ai l’impression que nous sommes plus organisés. Je suis donc plutôt confiant. Mais nous n’avons gravi qu’un échelon. Il en reste bien d’autres.»

«Éternel optimiste»

De retour de blessure après six semaines d’arrêt, Steeve Louissaint est persuadé que quelque chose s’est passé. «Pourtant, ce n’était pas évident après un entraînement avec notre nouveau coach, explique-t-il, et face à une équipe aussi bien en place que les Lions. Tout le monde était impliqué sur le terrain. Les systèmes vont tranquillement se mettre en place. On va encore beaucoup travailler à l’intérieur avec Katenda et Kasse. C’est important qu’ils s’entendent bien. Je reste un éternel optimiste.» Il faudra bien cela pour affronter Fribourg Olympic dans une semaine. Le 6 janvier se profile déjà un derby contre Pully Lausanne qui ne devrait pas manquer de piquant. (24 heures)