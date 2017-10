Nyon rate l’entrée et prend la sortie

Le leader de Promotion League peut-il valablement inquiéter l’antépénultième de Super League et le bouter hors de la Coupe de Suisse? La question tarabustait les esprits. La réponse est tombée comme un couperet. Après huit minutes, le rêve s’était envolé. Mais le doute n’était pas levé. Méritant, Nyon tenta d’infléchir le cours des événements, s’essayant à gommer la différence de ligue face à un Thoune qui s’était vu beau trop tôt. En vain.

L’ouverture du score tomba rapidement, trop rapidement (7e). Suite à une bourde de Chentouf, Tosetti s’offrit le chemin des filets. Une poignée de secondes plus tard, Ferreira doublait la mise, avec la complicité involontaire de Tall qui remettait un ballon dans l’axe. Préféré au titulaire Barocca comme lors des deux matches de Coupe précédents (Vernier et Locarno), Mutombo n’aurait pas pu imaginer pire scénario.

Tourneboulé par la tournure des événements, Nyon semblait hors-jeu. Semblait seulement. Il sut rebondir au fil des minutes. Significative dès la demi-heure, l’embellie se traduisit par une réussite de Hiraç. D’une belle frappe, le latéral redonna confiance et espoir aux siens et de la couleur à la rencontre. Parfois irrésistible, Mobulu se signala aussi à l’attention.

Devant un FC Thoune emprunté, falot, pour tout dire décevant, le Stade Nyonnais prit le jeu à son compte après la pause. Sans pour autant toucher au but. Il dut même concéder le 3-1. Facchinetti scella le score dans le temps additionnel (6 minutes supplémentaires). «J’avais demandé à mes joueurs de ne pas nourrir de complexe d’infériorité. Ils n’en ont pas fait. Malheureusement, les deux premiers buts, qui étaient évitables, ont changé la donne, soulignait Oscar Londono. On a pourtant continué à produire du jeu.» Quentin Gaillard traduisait le sentiment qui animait les Nyonnais: «On a été à égalité au niveau du jeu. On aurait pu créer l’exploit mais il y a des erreurs qui ne pardonnent pas. C’est la Coupe!»

Le souvenir de Bâle

Dix ans plus tard, le Nyon d’Oscar Londono ne marchera donc pas sur les traces de Stade Nyonnais version 2007-2008. Dirigés alors par Arpad Soos, les «jaune et noir» avaient affronté le FC Bâle en quart de finale de la Coupe de Suisse – le troisième de leur histoire. Au stade Saint-Jacques, devant 8430 spectateurs, Roux et compagnie s’étaient inclinés 2-0 mais s’étaient forgé des souvenirs pour plus tard.

Nyon - Thoune 1-3 (1-2)

Colovray, 1120 spectateurs.

Arbitre: M. Hänni

Buts: 7e Tosetti 0-1, 8e Ferreira 0-2, 33e Hiraç 1-2, 93e Facchinetti 1-3.

Avertissements: 43e Ferreira, 44e Hiraç, 64e Hebib, 72e Faivre, 93e Besnard, 95e Valente.

Stade Nyonnais: Mutombo; Hiraç (77e Gaillard), Hebib, Tall, Titié; Dessarzin (73e Besnard), Zambrella, Moreno, Mobulu; Fargues, Chentouf (73e Valente)

Thoune: Faivre; Glarner, Gelmi, Bürgy, Kablan (78e Facchinetti); Hediger; Tosetti, Lauper, Sorgic (68e Rapp), Ferreira (55e Spielmann); Costanzo.

Notes: Nyon sans Fernandez et Faye (blessés), Pont, Bega, Ramadani, Hysenaj, Edabasi et Bunjaku. Thoune sans Rodrigues, Schäppi, Bigler, Alessandrini et Hunziker. (blessés).

Zambrella (jaune) et les Nyonnais se sont certes inclinés, mais non sans avoir bousculé le pensionnaire de Super League. (24 heures)