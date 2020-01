Nyon s’impose face à des Veveysans décimés

Match extrêmement crispant entre une formation veveysanne aux abois après les départs de Gilles Martin et de Westher Molteni et des Nyonnais à la recherche d’une place en play-off. On n’a pas vu que du beau basket, soyons honnêtes. Absents au troisième quart (7-19), les Veveysans n’ont pas pu rivaliser avec des Nyonnais très à leur affaire dans les moments cruciaux de la rencontre. «Nous n’avons pas de pression, sauf celle que nous nous mettons nous-mêmes, a commenté Alain Attallah à l’issue des débats. L’équipe progresse. Le temps de jeu est bien réparti entre les joueurs.»

Côté veveysan, la soupe à la grimace était de circonstance. «Nous avons commis trop d’erreurs aux plus mauvais moments, a avoué Drasko Albijanic. Et surtout, notre rotation était trop courte.» Difficile de contredire le pivot de Vevey Riviera (2,11m). Après Tschi Kashama parti se réfugier dans les études, c’est au tour de Gilles Martin et de Westher Molteni de quitter le navire. On s’y attendait un peu, dans la mesure où ces derniers se consacrent prioritairement au 3x3. Ils auraient même pour objectif de créer une ligue professionnelle suisse de 3x3 la saison prochaine. Toujours est-il que Nathan Zana n’était plus trop d’accord de rétribuer des joueurs qui misaient sur les deux tableaux. «Je n’ai rien contre le 3x3, explique le président de Vevey Riviera, mais la situation ne pouvait plus durer. La semaine dernière, Gilles et Westher se sont rendus en France pour remplir une obligation auprès d’un sponsor, sans véritablement nous annoncer la couleur. Ils ont manqué deux entraînements. Je n’ai pas apprécié. J’ai dû trancher. Ils ne font plus partie de notre effectif.»

Financièrement parlant, le départ de Molteni n’est pas une mauvaise affaire, puisqu’il représentait le salaire le plus important du club. Sur le parquet, c’est une autre histoire. Il ne sera vraisemblablement pas remplacé. Vevey Riviera pourra néanmoins compter avec Yuri Solca dès lundi. Le jeune international suisse de 19 ans (188 cm, postes 1 et 2) ne disposait pas de suffisamment de temps de jeu sous les couleurs de Massagno. De quoi garder un semblant de sourire du côté des Galeries du Rivage.

Vevey-Nyon 69-73 (42-38)

Galeries du Rivage.

550 spectateurs.

Arbitres: MM. Clivaz, Herbert, Curty.



Vevey Riviera: Nikolic (16), Mouron (10), Hasandic (6), Boltic (7), Madiamba (8); Albijanic (20), Hoxha (2), Sjöberg (0), Boveda (0).



Nyon: N’Doye (5), Dufour (1), Mickle (7), Sane (18), Wolfisberg (10); Hayman (15), Simarro (12), Van Rooij (2), Ivanovic (3).