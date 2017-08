Omniprésent, Neymar a enchanté Paris

Neymar n’a pas fait les choses à moitié. Dimanche soir, pour sa seconde apparition sous le maillot du Paris Saint-Germain – la première au Parc des Princes –, l’attaquant brésilien a réalisé un véritable festival pour une large victoire parisienne (6-2). Public enchanté, presse unanime, le tiroir à superlatifs a déjà utilisé une large partie de son stock, alors que la saison ne fait que débuter.

Bien sûr, Neymar (25 ans) ne représente pas une découverte pour la planète football. Au sein du FC Barcelone, il faisait partie d’un trio de rêve avec Suarez et Messi. Mais en changeant de club, c’est un peu comme s’il sortait de l’ombre du génial Messi pour s’émanciper tout à fait. Neymar aime la lumière et cela tombe bien puisque tous les projecteurs de France sont désormais braqués sur son talent.

En deux rencontres avec Paris (il n’a pas joué le premier match de la nouvelle saison), Neymar a touché pas moins de 250 ballons. Il a inscrit lui-même 3 des 9 buts marqués par son équipe (3-0 à Guingamp et 6-2 face à Toulouse), étant impliqué sur 8 d’entre eux. Une indication chiffrée extraordinaire, qui ne dit pourtant pas tout de son influence sur le jeu de sa nouvelle formation.

Il s’agira bien sûr de confirmer ces belles dispositions face à des adversaires d’un autre calibre. Mais après un interminable feuilleton financier, on a oublié un peu le plus gros transfert de l’histoire (222 millions d’euros) pour rendre l’artiste au terrain de jeu, le seul qui finalement nous intéresse, alors qu’un autre bras de fer pourrait trouver sa conclusion ces prochaines heures, avec Kylian Mbappé, toujours à la même adresse, celle du PSG.

«C’est ahurissant»

Pascal Dupraz

Entraîneur de Toulouse

«L’attitude de Neymar est exceptionnelle de sérénité et de vitesse. Les deux matches qu’il vient d’accomplir, c’est ahurissant. Cela fait du bien au football, c’est rafraîchissant. Je vais me servir de son jeu pour mes attaquants, surtout dans ses déplacements»

«Accélérateur du jeu»

Yves Débonnaire

Entraîneur ASF

«Il s’est montré phénoménal, même s’il s’est parfois compliqué la vie. Chaque fois qu’il touche le ballon, tu te dis «waouh!» Il y a eu des actions merveilleuses. Neymar est un accélérateur du jeu et c’est ce qui manquait au PSG jusque-là. Sa qualité technique est exceptionnelle, comme l’est sa vitesse sur ses appuis. Quel plaisir!»

«En plus, il défend»

Yannick Stopyra

Ancien attaquant, consultant pour «L’Equipe»

«Je n’avais jamais vu ça. Il accomplit tout à une vitesse vertigineuse et bonifie les autres de manière extraordinaire. Il réussit presque toujours des passes qui éliminent plusieurs adversaires pour mettre ses coéquipiers dans les conditions idéales, dans le bon tempo et dans leur course. En plus, il défend. Beaucoup de jeunes feraient bien de s’en inspirer»

«Heureux de voir ça»

Christophe Voeffray

007 du FC Sion et ancien ailier de charme

«En tant qu’amoureux du foot, je suis bien sûr très heureux de voir ça. Même si, jusque-là, Neymar et le PSG n’ont pas encore rencontré des adversaires de référence. Neymar, c’est un gamin qui fait plaisir à tout le monde, avec sa joie de vivre et son immense classe. Je crois que la question de l’argent de son transfert, dont on a beaucoup parlé, sera très vite occultée» (24 heures)