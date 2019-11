«Poupou» s’est définitivement échappé

Une icône sans chichi

C’était à Quimper ou à Concarneau, dans ce village du Tour qui était sa résidence de juillet, là où la caravane saucissonne et taille le bout de gras avant de prendre la route. On ne sait plus trop. Qu’importe, notre rencontre avec «Poupou» est restée mémorable. Il y avait dans l’air un parfum d’andouillettes. Le personnage était attachant, magnifique de simplicité et d’authenticité. Il était là, comme chez lui, recevant ses visiteurs à la bonne franquette, le gamin émerveillé comme le suiveur novice. Il se racontait en boucle, sans outrance ni extravagance, avec son bon sens paysan. Il narrait son duel d’anthologie avec Anquetil dans le puy de Dôme. Il confessait avoir pris des vitamines pour tenir le coup. Et il signait des autographes au kilomètre, l’œil pétillant et le geste alerte, immuable comme le semeur de Millet. Indémodable? «Non, car je n’ai suivi aucune mode», corrigeait-il.



Pour un journaliste, «Poupou» était un sujet incontournable, comme la 2 CV Cochonou, «El Diablo» ou les miss du podium. Un sujet en or quand la course pédale dans le vide. Il s’en amusait. Il aimait trop le Tour pour s’en offusquer. C’était surtout une icône populaire que l’on vénérait sans manières, parce que lui-même était sans chichi. Mais pourquoi une telle popularité, lui l’éternel second qu’aucun maillot jaune n’a jamais habillé? «C’est inexplicable. Non, je ne fais rien pour. C’est comme ça, on ne peut pas empêcher les gens d’avoir de la sympathie pour vous», répétait-il. Sa candeur était malicieuse, lui qu’on avait opposé au machiavélisme d’Anquetil. Lui le perdant admirable, qui avait su gagner le cœur de la France, bien plus que le grand Jacques.



Après sa carrière, il en a refait des Tours et des détours. Poulidor roulait pour les chocolats Poulain ou le Crédit Lyonnais. Il n’y voyait aucune flétrissure à son image. Il ne vivait pas de drame shakespearien. Être et ne plus être? «Mais je suis toujours présent. D’ailleurs, si j’avais gagné un ou deux Tours, on parlerait beaucoup moins de moi», plaisantait-il. Depuis ce mercredi, Poupou 1er est à jamais là, indétrônable dans l’imaginaire collectif.



Pascal Bornand