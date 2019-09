Pour SLO, le duel face au FC Chiasso représente le match piège par excellence

Plus les semaines passent, moins Stade-Lausanne-Ouchy ressemble à ce surprenant néopromu que d’aucuns imaginaient ne faire qu’un bref aller-retour en Challenge League.

Avec seulement trois petits points d’avance sur le relégable, la situation des Lausannois du bas est, bien entendu, encore loin d’être confortable mais, après une entame de championnat à la fois frustrante et compliquée, les trois probantes victoires consécutives remportées à Schaffhouse, contre le Lausanne-Sport, puis, en Coupe de Suisse, à Kriens démontrent que SLO a bel et bien toute sa place dans l’antichambre de la Super League.

«Cette bonne passe nous donne toujours plus de confiance sans toutefois nous faire oublier là d’où l’on vient, résume Andrea Binotto. Malgré cette série positive, je ne sens d’ailleurs aucune euphorie au sein de mon groupe. Tout au long de cette semaine, l’implication et la concentration m’ont au contraire semblées excellentes. Cela dit, je sais aussi très bien que cela n’offre ensuite aucune garantie pour la performance du week-end.»

Pour éviter que les joueurs ne se croient tout d’un coup un peu plus beaux et forts qu’ils ne le sont réellement, le statut de néopromu constitue certainement un atout. Tout excès de confiance, voire tout léger sentiment de supériorité, même face à la lanterne rouge, serait en effet assez incompréhensible.

«D’autant plus que Chiasso vient de changer d’entraîneur (ndlr: l’Italien Andrea Lupi a remplacé son compatriote Stefano Maccoppi, qui reste toutefois le directeur technique du club), souligne Andrea Binotto. Et qu’il peut dés­ormais compter sur un homme d’expérience comme Philippe Senderos en défense. Non, personne chez nous n’aura l’idée de sous-estimer la tâche qui nous attend. L’importance de ce duel est trop évidente pour les deux équipes.»