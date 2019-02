Pour Servette et Lausanne, le grand danger vient du FC Aarau

Servette qui va s’embourber à Chiasso, Lausanne qui laisse filer trop de points, Winterthour et Wil qui flanchent… Et pendant ce temps, le FC Aarau continue d’enchaîner les victoires. Dans une hiérarchie plus instable qu’il n’y paraît peut-être, le club du Brügglifeld est en train de bousculer l’ordre établi. Sur les neuf derniers matches, il a réussi à engranger 25 points (huit succès et un nul). C’est mieux que le leader genevois (22 points) et nettement plus que Lausanne (14), deux favoris lémaniques sous la menace grandissante du tonitruant retour argovien. Voilà qui dit beaucoup de la rayonnante métamorphose de l’ancienne lanterne rouge de Challenge League si l’on se souvient qu’Aarau avait entamé la saison avec six défaites consécutives et un zéro pointé avant d’obtenir son premier point à la Pontaise le 21 septembre (1-1 contre Lausanne). Refusant de céder à l’affolement, les dirigeants avaient maintenu leur confiance au staff technique nouvellement mis en place – à savoir Patrick Rahmen, assisté de l’ancien buteur Petar Aleksandrov. Ils en ont été depuis récompensés.

Au rythme qui est désormais le sien, où s’arrêtera Aarau? «On ne se prend pas la tête, répond Marco Schneuwly. On continue d’avancer match après match, victoire après victoire…» Une stratégie qui semble porter ses fruits. «On reste calme, on ne s’affole pas. La promotion n’était pas l’objectif initial, mais elle est en train de le devenir. On sait qu’en effectuant un sans-faute jusqu’en mai, on jouera l’arrivée.» Dans quel ordre? Premier à apparaître dans le viseur du FC Aarau, Lausanne doit aujourd’hui davantage songer à blinder sa 2e place qu’imaginer pouvoir fondre sur son rival du bout du lac. «On serait déjà heureux de pouvoir disputer les barrages, reprend le buteur fribourgeois. Malgré son coup d’arrêt au Tessin, Servette m’apparaît très fort défensivement. Onze points à rattraper, c’est déjà beaucoup. Mais sait-on jamais… Peut-être la dynamique est-elle en train de s’inverser.»

À 33 ans, Marco Schneuwly n’avait pas hésité l’été dernier à casser le contrat le liant au FC Sion pour relancer sa carrière à l’étage inférieur, où il a rejoint Elsad Zverotic, lui aussi passé par Tourbillon. «Je voulais retrouver des sensations et surtout jouer.» Éloigné des pelouses durant deux mois suite à une blessure au pied gauche, l’attaquant s’éclate à nouveau depuis son retour au jeu en octobre.

Tasar rejoindra Servette

Il n’est pas le seul atout offensif d’une équipe qui s’appuie aussi sur les 202 centimètres de Stefan Maierhofer, son géant autrichien, ainsi que sur les coups d’éclat de Mickael Almeida, une pépite de 20 ans passée par les espoirs du FC Sion. Autre révélation: le jeune ailier germano-turc Varol Tasar (22 ans/6 buts cette saison), qui rejoindra… Servette dès cet été, avec lequel il s’est engagé ce mercredi jusqu’en 2021.

Après avoir déjà été chamboulé lors du mercato estival (14 arrivées et 12 départs), le contingent argovien a encore accueilli cet hiver le renfort de l’Allemand Markus Neumayr, un redoutable milieu offensif passé par Thoune et Lucerne. Mais pour connaître le véritable potentiel d’Aarau, il faudra attendre la première semaine de mars puisqu’en sept jours, il recevra Servette avant de se déplacer à Lausanne. Deux matches comme autant de rendez-vous avec la vérité du terrain, la seule qui compte. Et Marco Schneuwly de se projeter: «Je rêve de retrouver la Super League avec Aarau.»

