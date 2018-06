Pourquoi et comment Neymar a opéré un retour gagnant

Y a-t-il quelque chose de plus exaltant que de pouvoir marcher dans les traces de son passé? A fortiori quand on s’appelle Neymar et que la Coupe du monde se profile à toute vitesse à l’horizon. Le Brésil entamera la compétition contre la Suisse le 17 juin (20 h). Auteur de l’ouverture du score contre la Croatie (2-0) dimanche, Neymar a croulé sous les félicitations de ses coéquipiers. Il s’est ensuite précipité sur le banc pour remercier le docteur de la Seleção, Rodrigo Lasmar, le physiothérapeute Rafa et le préparateur physique Rica.

La star du PSG était éloignée des terrains depuis son opération le 3 mars en raison d’une fracture au pied droit récoltée dans un match face à l’OM. Au coup de sifflet final, il ressemblait à un nageur qui remonte à la surface après une longue plongée en apnée. Comment répondre aux attentes, à commencer par les siennes, le jour J? Comment chasser cette appréhension induite par la blessure susceptible d’inhiber et de paralyser?

«Neymar constitue le parfait exemple pour illustrer le défi psychologique auquel est confronté un sportif de renom après une blessure et une opération», souligne Mattia Piffaretti, psychologue spécialiste en psychologie du sport FSP. «La peur de ne pas pouvoir rejouer se conjugue à celle de ne pas pouvoir revenir au plus haut niveau. Le joueur doit également composer avec un sentiment de culpabilité par rapport aux autres. Une impression accrue par sa qualité de leader (ndlr: Neymar ne doit pas penser qu’il a «sali» le Mondial). Au Brésil, la pression psychologique pèse d’autant plus si l’on sait le retentissement du football.»

Dans la foulée, Mattia Piffaretti ajoute les pièges qui jalonnent le retour: «Dans la nécessité de réparer au plus vite le dégât, il convient de ne pas brûler les étapes et de précipiter un retour. Faute de quoi, l’intéressé peut être dans un déni de la douleur et accroître les risques d’une récidive.»

Délai respecté

Médecin du sport, Finn Mahler explique en quoi a consisté l’opération pour consolider la fracture du 5e métatarsien droit dont souffrait le Brésilien. «On lui a mis une vis pour compresser la fracture et accélérer le processus de récupération. En principe, le délai de consolidation osseuse est de six semaines. Il est donc respecté. Un citoyen lambda aurait été plâtré et le délai serait passé de 3 à 4 mois. À voir Neymar courir comme il l’a fait face à la Croatie, il va bien.» Le joueur brésilien tempère: «Je ressens encore un peu de gêne, mais c’est normal quand on reste autant de temps sans marcher. Je me sens à 80% de mes capacités.»

Mattia Piffaretti insiste sur la nécessité de prendre du recul pour gérer les étapes. «Après la déception et le deuil qui s’ensuit – le monde s’écroule autour de vous – il faut progresser grâce à une physio réaliste et se recentrer sur les objectifs liés au processus de réathlétisation. Simplement privilégier la santé du corps pour donner un sens à la blessure.»

Pour favoriser la guérison et le retour à la compétition, notre interlocuteur livre des pistes: la relaxation, la pleine conscience et l’imagerie mentale. Retour à la préparation sportive avec Finn Mahler: «Lorsque sa cicatrice cutanée a été en ordre, Neymar a pu s’astreindre à des séances d’hydrothérapie. Ces courses dans l’eau permettent de travailler le cardio-vasculaire et stimulent les tissus musculaires. Le tapis roulant antigravité, appelé Alter G, permet, lui, de courir en apesanteur. Il absorbe 70% de la masse corporelle.» Pas de risque de microtraumatisme donc. On n’arrête pas le progrès. Ni Neymar? (nxp)