Primoz Roglic a survolé le Tour de Romandie

Des témoins l’avaient déjà vu sourire, samedi midi au départ de Lucens. Dimanche, le rouleau compresseur s’est même permis une facétie dans les bourrasques du quai Gustave-Ador. Primoz Roglic, écrasant vainqueur du 73e Tour de Romandie, a atterri comme une plume sur le podium final, en mimant le télémark d’un sauteur à skis; sa vocation de base puisqu’il fut champion du monde junior par équipes en 2007, avant de changer de cap quatre ans plus tard, après une mauvaise chute.

Printemps 2019. Du haut de ses six saisons et demie dans le cyclisme professionnel, le Slovène de 29 ans semble pédaler à la hauteur de ses ambitions: gagner le Tour d’Italie qui débute samedi à Bologne par un contre-la-montre de 8,2 km. Le chrono, c’est la spécialité de base de Primoz Roglic, qui s’était révélé en 2016 dans cet exercice, remportant la 9e étape du Giro sur 40 bornes. Dimanche, il y en avait un peu moins de 17 à avaler, avec ou contre des rafales à décorner pas mal d’animaux. Le costaud déguisé en freluquet (1,77 m pour 65 kilos selon les registres officiels) s’est imposé devant le recordman de l’heure Victor Campenaerts (à 13 secondes).

Une troisième victoire d’étape en guise de coup de poing définitif sur la table des (futurs) grands? Peut-être. Déjà supérieur lors du sprint semi-massif de mercredi à La Chaux-de-Fonds, tranquillement au-dessus du lot dans la montée sur Torgon samedi, Primoz Roglic a démontré à quel point il était devenu un coureur complet, tout-terrain. Et boulimique: autant il avait accepté de perdre le prologue pour 39 centièmes avec le sourire (derrière son compatriote Jan Tratnik), autant il avait pesté de s’incliner sur la ligne, jeudi à Romont. «Il en a trop fait cette semaine, il n’aurait pas dû gagner autant, car le voilà ciblé pour le Giro», glissait dimanche un confrère italien, éminent docteur du peloton. «C’est un athlète qui a besoin de montrer qu’il est fort, que c’est lui le patron, observe Richard Chassot, directeur de l’épreuve. C’est clair que maintenant il a la pancarte du favori dans le dos. Mais il a le moteur et le physique pour l’assumer.»

«Il ne cesse de mûrir»

Les chiffres compilés en 2019, assez affolants, vont dans le même sens: en vingt jours de course, le leader de la formation Jumbo-Visma s’est offert seize podiums – en comptant les victoires au classement général du Tour des Émirats, de Tirreno-Adriatico et, donc, du Romandie. Favori du Giro? Pas possible de lui poser la question puisque Primoz Roglic, pressé d’aller prendre l’avion, n’a eu le temps que d’un sourire (encore un!) et quelques mots. «Cette année, il a encore progressé, déclarait plus tôt dans la journée Mattia Galli, son manager. C’est peut-être parce qu’il est arrivé tard dans le cyclisme, mais Primoz reste un mec très humble et respectueux. Il a dû apprendre vite tous les aspects de la course, le rythme, le timing, il ne cesse de mûrir. Maintenant, on va voir au Giro où sont ses limites, sur une course de trois semaines où il faudra être constant.»

Huit ans après avoir dû abandonner son premier rêve de sportif, le saut à skis, Primoz Roglic tient un gros objectif en ligne de mire. Anti-Peter Sagan par nature, discret et réservé, le Slovène parle avant tout en selle, sur la route. «Il est un peu timide en apparence, admet Mattia Galli. Mais ses équipiers et les gens qui le connaissent bien savent que c’est un gars très ouvert, sympa et rigolo.» Dimanche, au cœur du bébé ouragan qui sévissait sur la rade de Genève, il s’est même permis de poser un télémark, tout sourire.

Ce sera sans Genève ni Lausanne en 2020

Oubliées, les deux clavicules brisées de mardi à Neuchâtel. Pas très grave, l’étape écourtée de samedi entre Lucens et Torgon – météo désoblige. Richard Chassot était un directeur du Tour de Romandie heureux, dimanche à l’issue de cette 73e édition; d’ailleurs sa société a prolongé le contrat qui la lie à la Fondation dudit Tour jusqu’en 2024. Les sponsors rempilent aussi, et c’est tant mieux; la concurrence internationale se durcit, mais tant pis.

«Nous n’allons pas entrer dans cette surenchère commerciale, dit le patron de la boucle romande. Nous préférons bien héberger les coureurs plutôt que de leur verser des primes d’engagement, quitte à perdre certains leaders. Nous n’avons pas besoin d’une folle alignée de noms pour être contents, lorsque les coureurs font la course comme cette année.» C’est vrai que l’épreuve a été animée avec, outre les cadors et Stefan Küng, une mention particulière du chef à Simon Pellaud et à l’équipe de Suisse, qui a «atteint tous ses objectifs en plaçant chaque jour deux coureurs devant». Bref, toutes les raisons sont bonnes pour se projeter vers l’édition 2020.

Le prologue aura lieu à Oron-la-Ville, un hôte inédit, le contre-la-montre dominical se tiendra autour de Fribourg, et Saint-Imier sera parmi les villes étapes. La boucle romande, qui ne passera ni par Genève, ni par Lausanne, ni par Sion, fera figure en revanche de répétition générale aux Mondiaux 2020 de Martigny. «Nous servirons d’événement test, comme l’exige l’UCI», dit Richard Chassot, également impliqué sur ce front-là. S.M.

