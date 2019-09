Pully Lausanne a eu raison de Vevey Riviera au terme d’un derby haletant

Ce premier derby vaudois de la saison a connu pas mal de ratés. À commencer par le remplacement inopiné d’un des deux filets à l’heure de l’échauffement. Le match, à proprement parler, n’a pas atteint des sommets. Trop d’imprécisions, de balles perdues (22 pour Vevey Riviera, 11 pour Pully Lausanne), de marchers aussi. On en est certes qu’aux balbutiements de l’exercice, mais cela n’explique pas tout. Et notamment pas ce pauvre troisième quart (4 points à 9), traversé par des fantômes en maillot.

Au moins le verdict s’est-il fait attendre et les retournements de situation se sont-ils succédé tout au long de la rencontre.

À 2’ 50’’ de la sirène finale, les deux équipes étaient encore à égalité (56-56). Un panier primé de l’inévitable Jacob Calloway (29 points), ainsi que 4 lancers francs administrés sereinement par Antwoine Anderson (4 sur 4) ont eu raison des dernières velléités veveysannes.

À l’heure de l’interview, Niksa Bavcevic a déploré le fait que la rencontre n’ait pas pu être déplacée pour permettre à Gilles Martin et à Westher Molteni, engagés à l’étranger dans un tournoi de 3x3, d’être de la partie. La saillie de l’entraîneur de Vevey Riviera Basket n’a pas du tout été appréciée par les dirigeants de Pully Lausanne, qui ne se sont pas sentis concernés. Un brin agressif, Niksa Bavcevic a ajouté que son équipe avait été ainsi privée de vitesse (Martin) et de rebonds (Molteni). Les statistiques lui donnent pourtant tort sur ce dernier point (44 rebonds à 29 pour Vevey Riviera). Les joueurs des Galeries du Rivage n’ont pas su profiter de l’énorme passage à vide qu’a connu Pully Lausanne au sortir de la pause (4 points en 13 minutes et demie). Il ne faut pas chercher ailleurs ce premier revers de la saison.

Calloway déjà dans le coup

Randoald Dessarzin s’est pour sa part réjoui que son équipe ait gardé le cap en défense. Pour expliquer les hauts et les bas affichés par ses protégés, le coach des Foxes a évoqué le fait que «tout le monde n’avait pas encore trouvé sa place. En dépit du gros couac au rebond, nous avons montré une bonne approche. Je suis satisfait de la partie de Jason Hatch, mais également de celle de D’jo Berthi Mputu.» Cela dit, c’est bien Jacob Calloway qui a été au centre de la victoire des siens. Auteur de 20 points en première mi-temps, dont 15 au cours du seul deuxième quart, l’Américain de l’Université de Southern Utah (202 cm) a attiré bien des regards. Il devrait assurer le spectacle cette saison.

Philosophe, Dessarzin a rappelé que l’an dernier les Foxes avaient également gagné leur premier match à domicile et qu’au final les victoires n’avaient représenté que 25% du total des rencontres disputées. Prudence donc.

Quant aux Veveysans, ils ne doivent pas oublier que leur équipe s’est constituée tardivement.