Pully sombre face aux Lions

Ce week-end, le basket a gardé ses droits sur les parquets suisses, malgré l’annulation des matches de football ou les huis clos prononcés aux hockeyeurs pour cause de coronavirus. «On a insisté auprès de la Fédération pour que ce match soit maintenu, expliquait, agacé, Imad Fattal, le président des Lions de Genève. Si on avait atteint les 1000 personnes, on aurait simplement fermé les portes. Je comprends les précautions, mais il ne faut pas tomber dans la psychose.»

Surtout que sur le terrain, ses joueurs ont répondu présent, malgré un retard à l’allumage. Car si les Lions ont été dominés dans les premières minutes de la rencontre, ils ont ensuite retrouvé tout leur mordant pour faire la différence après la mi-temps. «On savait que c’est une équipe accrocheuse, elle l’a montré lors du match aller. On ne pensait pas non plus que Jones allait nous poser autant de problèmes en première mi-temps, détaillait Adnan Chuk, l’entraîneur genevois. Mais on a su réagir en nous appuyant sur notre force. C’est un secret pour personne, on est une équipe physique. C’est ce qui nous a permis de faire la différence.»

Les regrets de Dessarzins

Accrocheurs, les Lausannois ont fini par céder face à la puissance de leurs adversaires. «On manque de talent offensif, donc si on ne défend pas le plomb, on n’y arrivera pas, analysait Randoald Dessarzin, dans une colère froide. On a montré que si on est vigilants dans tous les domaines pendant une mi-temps, c’est légitime d’y croire.» Avec cinq petits points de retard au compteur, les Foxes s’étaient donné les moyens de régater. «Avec 43 points sur une mi-temps à l’extérieur, on aurait dû être devant. Mais les rotations et le box out nous ont fait beaucoup de mal», regrettait le capitaine Andres Rodriguez.

Sauf que le rouleau compresseur genevois s’est mis en marche à coups de ballons récupérés dans les deux peintures. «Deux images vont me rester de ce match, pestait encore l’entraîneur lausannois. C’est de voir Markell Humphrey, le plus âgé sur le terrain, et Marquis Addison, a priori un joueur offensif, qui viennent contester en coupant des lignes de passe jusqu’à mi-terrain. Ça, on n’est pas prêt à le faire.»

Et les chiffres parlent pour les Lions: 28 points en turnover contre 7 pour les Foxes, 48 dans la raquette contre 32 mais,surtout, 32 points contre 11 venus du banc. Un gouffre. «L’important, ce n’est pas de savoir qui commence, c’est de pouvoir trouver un équilibre avec tous les joueurs pendant toute la durée du match, ajoutait Adnan Chuk. Après la défaite face à Fribourg et les deux semaines sans match, je suis très content de la prestation que l’on a pu faire ce soir.»