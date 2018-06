Quand Yannick Noah saisit sa deuxième chance

Il est le dernier vainqueur français de Roland-Garros. C’était le 5 juin 1983. Il y a trente-cinq ans. À 17 h 34, sur la terre ocre de la porte d’Auteuil, Yannick Noah prenait le meilleur sur Mats Wilander en trois sets. Personnalité préférée des Français à dix reprises, le tennisman chanteur tient toujours le devant de la scène.

Le jour de la finale, L’Équipe titrait «50 millions de Noah». La nuit précédente, l’intéressé rêva qu’il était battu. En entrant sur le Central, il pensa qu’on lui offrait une deuxième chance. Il reste le dernier joueur à avoir remporté un tournoi de Grand Chelem avec une raquette en bois. Mais il ne manie pas la langue de bois. Trois ans avant de passer à la postérité, Noah avait avoué dans «Rock & Folk», avoir fumé un joint. Émoi. Tollé quand il affirma que la «topette» n’était pas l’apanage des cyclistes et qu’on «se chargeait» aussi sur les courts. Et de citer le nom de Victor Pecci. En 2011, dans «Le Monde», il mettait les succès du sport espagnol sur le compte d’une «potion magique». Tempête médiatique. Deux ans plus tard, il persistait et signait dans les colonnes de «Metro».

Noah assure ne cultiver aucune nostalgie de son sacre parisien. «Tu mets une statue de moi à Roland, j’y vais pas. Ce serait cheap, carrément la honte.» L’idée de s’imposer aux Internationaux de France lui a pourtant trotté dans la tête depuis l’âge de douze ans. «Ma vie était axée sur ce rêve fou. J’ai gagné à une époque où les Français ne gagnaient rien. Les gens avaient besoin de moi et vice versa.»

Le fil de sa vie tennistique n’est pas tout à fait rompu. Le 22 juin, la FFT lui désignera un successeur dans le rôle de capitaine de la Coupe Davis auquel il a renoncé. Noah (58 ans) poussera alors la chansonnette l’esprit libre en faveur de Terre des hommes, en septembre, à Massongex. Où il se produit régulièrement. En Valais, il offre sa formidable générosité et son humanité. «En 1983, je ne savais pas encore que la vraie victoire c’est d’être heureux.» (nxp)