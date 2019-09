Quand la France se trompe d’hymne!

La soirée des éliminatoires de l’Euro 2020 de samedi a été marquée par l’improbable faute commise par la France au stade du même nom. La stupéfaction s’est emparée des fans et de l’équipe albanaise quand a retenti l’hymne d’Andorre! Une bourde qui a fait grand bruit. Le premier ministre albanais Edi Rama a qualifié dimanche de «gaffe scandaleuse» cette erreur de diffusion, erreur pour laquelle, a-t-il précisé, le président français Emmanuel Macron lui a présenté ses excuses.

Un deuxième impair

Le speaker du Stade de France a d’abord évoqué un «incident technique avec l’hymne albanais», sans plus de précisions, avant de commettre un nouvel impair: «Toutes nos excuses aux supporters de l’Arménie (sic)», a-t-il ensuite déclaré, se trompant sur le nom de l’adversaire des Bleus.

Le bon hymne a finalement pu être diffusé, sous les applaudissements des supporters français et albanais, et le coup d’envoi a été donné avec un peu plus de cinq minutes de retard. Sur le terrain, les Bleus se sont ensuite imposés 4-1, sans connaître la moindre difficulté. Antoine Griezmann a même raté un penalty en tirant sur la transversale.

L’UEFA a précisé sur son site internet que l’hymne malencontreusement joué était celui d’Andorre, que les Bleus affronteront mardi au Stade de France, toujours pour le compte des qualifications pour l’Euro 2020. Les officiels français, qui ont fait amende honorable, ont-ils promis de diffuser l’hymne albanais à cette occasion?

Exploit kosovar

Sur le plan sportif, le Kosovo a réussi un authentique exploit, samedi après-midi à Pristina, en battant 2-1 la République tchèque dans le groupe A. Toujours invaincue dans cette compétition, la formation entraînée par le Loclois Bernard Challandes est deuxième de sa poule avec quatre matches et huit points, derrière l’Angleterre (3/9) et devant son adversaire du jour (4/6). L’Angleterre qui a par ailleurs écrasé la Bulgarie 4-0 grâce à un triplé de Kane et un but de Sterling.

Face à un contradicteur tchèque à la recherche d’un passé plus prestigieux, le Kosovo – qui a cadré cinq tentatives et qui a bénéficié de dix corners (contre trois aux Tchèques) – n’a rien volé. Les hommes de Challandes ont parfaitement répondu à l’ouverture de la marque signée Schick à la 16e, égalisant presque aussitôt par Muriqui et évitant ainsi de douter. Le but victorieux a été l’œuvre de Vojvoda à la 66e.

Les matches de qualification pour l’Euro se poursuivent encore en ce début de semaine, avec ce lundi un match difficile pour l’Allemagne, qui joue en Irlande du Nord, où elle tentera d’oublier sa défaite mortifiante face aux Pays-Bas.