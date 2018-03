Le match amical, c’est le drame moderne du sélectionneur national: rien à gagner, tout à perdre. Pas vraiment de juste milieu, non, seulement ces deux horizons qui se perdent ensemble dans un même tourbillon. À la veille de ces rencontres-là qui comptent «pour beurre», tous les discours se rejoignent pourtant pour souligner l’importance de la partie à venir, le caractère capital de l’affrontement qui doit s’inscrire par-delà le résultat. Il est forcément question d’automatismes, d’assurances, de performances. Mais tous les matches amicaux se ressemblent-ils, ou certains font-ils sens plus que d’autres? À deux mois et demi du Mondial russe, c’est bien toute l’interrogation, surtout à quelques heures du Grèce-Suisse de ce vendredi soir (19 heures au pays, 20 heures à Athènes) qui lance la campagne préparatoire.

Pour Johan Djourou, les choses sont claires et le défenseur genevois le dit d’emblée: «Quand on prépare un Mondial, il n’y a plus de matches amicaux.» Net, précis. Dans l’absolu, cela doit être la vérité de tout international. À la vérité, chacun aborde ces matches-là, fussent-ils l’antichambre du grand rendez-vous planétaire, à sa manière et pour diverses raisons. Petit tour d’horizon.

Ceux qui ont besoin de jouer

Prenons justement Johan Djourou. Le défenseur central d’Antalyaspor a connu une saison très compliquée, cumulant des blessures. Il est à nouveau titulaire en Turquie depuis trois journées, mais il sort de quatre mois d’arrêt. «Oui, quatre mois de convalescence dont les deux derniers de préparation, explique-t-il. Alors oui, dans ces conditions, jouer me permet d’emmagasiner de la confiance, je prends le temps de jeu pour cela.»

Vladimir Petkovic a appris, comme ses prédécesseurs, à composer avec cette réalité: si ces matches amicaux – a fortiori ceux qui préparent à un Mondial – sont là pour asseoir ses idées, il ne peut faire l’économie d’une gestion de ses joueurs. Certains de ses cadres habituels ont besoin de temps de jeu ou au moins d’un signe fort.

«Nous savons où nous allons, explique toutefois le sélectionneur helvétique. Ce n’est pas comme il y a deux ans avant l’Euro, quand nous mettions les choses en place. Désormais, elles sont claires et définies, nous avons progressé et nous le méritons.»

Il n’empêche, il lui faudra des trésors de persuasion pour redonner confiance à un Seferovic qui chauffe le banc à Benfica depuis le mois de novembre, pour ne citer que le cas le plus emblématique de ces soucis.

Ceux qui doivent se motiver

D’autres ont moins de problèmes. Xhaka, Rodriguez, voire Lichtsteiner sont presque indiscutables.

Le latéral de la Juve, engagé en Ligue des champions, doit ainsi jongler: montrer qu’il est toujours le solide capitaine, sans avoir rien à prouver, même s’il joue un petit peu moins souvent qu’avant en Italie. Une forme de grand écart avant un match amical?

«Ce n’est pas toujours évident, mais il faut savoir se motiver pour tous les matches, assure-t-il. Parce que même si c’est amical, à la fin, c’est le résultat qui compte. C’est important d’être tous ensemble, de se retrouver quatre mois après le barrage et la qualification. On entretient la cohésion du groupe. Mais pour bien se préparer, il faut aussi des résultats.»

«Il faut montrer des choses en termes de performance, montrer notre détermination», nuance un brin Vladimir Petkovic. Comme s’il cherchait déjà à s’affranchir du résultat pur au profit d’un sentiment plus général? Cela dit bien le caractère particulier de l’exercice.

Quelques assurances de ses joueurs clés suffiront à rassurer. Le reste se jouera peut-être ailleurs dans ces deux mois et demi qui séparent l’équipe helvétique du raout russe. Parce qu’il y a peut-être des places à prendre…

Ceux qui doivent se montrer

C’est la loi du football notamment: le malheur des uns fait le bonheur des autres. Dans un groupe de 23 joueurs, beaucoup sont là dans l’attente de saisir leur chance. Certains des cadres habituels ont des problèmes en club? D’autres sont blessés? D’autres encore en déficit de forme? La concurrence est là.

À Athènes, personne ne se dit qu’il va détrôner un Shaqiri en forme. Mais qui sait? Le fait est que le lutin de Stoke City n’est pas là, que son mollet est délicat. Mehmedi vient d’être opéré. Schär ne joue plus depuis trois matches. Et en pointe, c’est l’incertitude la plus grande. Bref, un Akanji pourrait logiquement lorgner une place en défense centrale, un Zuber saisir sa chance, un Gavranovic, qui cartonne au Dinamo Zagreb, avoir une vraie chance.

Cela fait aussi partie de la vie d’un groupe et tous connaissent les règles du jeu. Petkovic, très protectionniste envers ses grognards de la première heure, n’oublie pas de se poser toutes les questions. À 28 ans, Gavranovic est titulaire en club (c’est bien le seul attaquant suisse dans ce cas), il en est déjà à dix buts et six assists dans le championnat croate et on voit mal comment il ne représenterait pas une solution à explorer, eu égard aux problèmes de finition actuels.

Un match amical normal, c’est un test qui manque souvent de relief. Une rencontre préparatoire avant un Mondial, c’est sans doute quelque chose de différent pour toutes ces raisons. Petkovic auscultera les siens, ses cadres comme ceux qui visent une place au soleil, sous toutes les coutures. Ce vendredi soir en Grèce, mardi à Lucerne contre le Panama. Et puis contre l’Espagne et le Japon juste avant le départ pour la Russie. Tout un programme.

Un Grèce - Suisse sans passion à Athènes

Quatorze ans après le sacre de la Grèce lors de l’Euro 2004 au Portugal, le football grec va mal. Le Grèce-Suisse qui se jouera au Stade olympique se disputera presque dans l’indifférence générale, à Athènes. D’ailleurs, le Grec lambda, qui s’intéresse pourtant au foot, n’est pas toujours au courant de la tenue de ce match amical.

Ce n’est pas le cas de Giorgos, un supporter qui ne sera toutefois pas au stade. «2004 est loin, si loin, explique-t-il.

Il y a plusieurs facteurs qui expliquent tout cela. D’abord, la crise. S’acheter un billet pour aller voir le match, ce n’est plus évident. D’autant plus avec une sélection qui ne sera pas au Mondial. Ensuite, certains clubs, comme le Panathinaïkos, ont de très gros problèmes financiers. Enfin, les derbies entre le PAOK Salonique, l’AEK Athènes, ou l’Olympiakos ne peuvent presque plus jamais se terminer, ils sont arrêtés avant terme pour les débordements qu’ils suscitent. C’est d’ailleurs pour ça que la Suisse joue ici à Athènes et pas à Salonique, comme prévu au départ. Cela lasse tout le monde, ces affaires financières aussi, sans perspectives de développement, sans centres de formations dignes de ce nom. Non, on en tous a un peu marre. Il n’y aura pas grand monde au Stade olympique, c’est sûr.» D.V.

