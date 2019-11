Quarante-quinze

C’est fou comme la mémoire se moque de la raison. Elle brasse des images et des émotions au fond de l’estomac. Et parfois, ça remonte. Sans demander l’avis du cerveau. Prenez ce 49e épisode de la saga Federer-Djokovic. Il ne distribuera aucun trophée, ne pèsera pas très lourd dans la course aux records et se jouera en indoor au meilleur des trois sets. En un mot, il vaut par lui-même. Et pourtant il n’existe que pour ce qu’il réveille. Treize miles séparent l’O2 Arena du Centre Court. Mais aux yeux de tous, ce faux quart de finale du Masters vient se superposer à la dernière finale de Wimbledon. Il est «le match d’après»; celui qui renvoie la Suisse du tennis à ce dimanche de juillet traumatisant.

6-7, 6-1, 6-7, 6-4, 8-7, 40-15. Quatre mois plus tard, quelles sont les séquelles laissées par ce bonheur empêché? La question vaut pour Roger Federer comme pour ceux qui l’admirent, unis à jamais par la puissance du souvenir. «On verra», a répondu spontanément le Bâlois avant de préciser «que de l’eau avait coulé sous les ponts» et qu’il pensait «avoir tout évacué». Il faut le croire, bien sûr. Mais puisque dans les clubs de tennis ou aux tables des bistros, les flashs de cette finale hantent encore les discussions, sans doute faut-il aussi soulever le sparadrap. Pour regarder l’état de la plaie.

«Cette finale, elle fait toujours aussi mal. Si tu aimes le sport, tu t’en rappelleras toute ta vie, admet Marc Rosset. «Rodge» a cet avantage qu’il est dans l’action. Il a des matches à jouer, des points à gagner. Il vit son tennis au présent. Mais rien ne dit qu’après avoir arrêté, il ne soit pas confronté à cette question jusqu’à la fin de ses jours: mais pourquoi n’ai-je pas fait ce dernier point?» Assis à côté de lui, Claudio Mezzadri abonde. «Comme joueur, tu ne peux pas digérer un truc comme ça. Dans une carrière, c’est normal de gagner en sauvant des balles de match ou perdre en en ratant. Mais là, c’était trop énorme. Pour un neuvième Wimbledon, contre Djokovic après avoir battu Nadal, tu essaies d’enfouir un tel choc dans un coin de ta tête, de fermer à clé. Mais il sera toujours là.»

Parce qu’il mêle les perspectives du sportif et du spectateur, le regard des deux anciens champions intrigue et captive. Également secoués par l’événement (qu’ils commentaient), l’un se souvient de tout, l’autre de rien. «Ce jeu de 8-7, c’est le seul que Roger a joué avec moins de lucidité. Normalement, on aurait dû être dans l’emphase. Mais moi, je ne pouvais pas dire un mot, reprend Mezzadri. Ai-je senti quelque chose? Vous savez, un joueur reste toujours dans le temps du match. Il analyse la situation, les choix, l’adversaire. Avec le recul, j’imagine que Roger est légèrement sorti de ce présent. Juste pendant quelques secondes, il a pensé l’après.»

Foncer sans se retourner

Marc Rosset, lui, cherche à comprendre. «Alors que je me souviens précisément d’une somme de matches, parfois au point près, je dois avouer trois «trous noirs». La finale de Coupe Davis à Fort Worth, ma victoire contre Courier aux JO et cette finale. C’est vite vu, je ne peux pas vous décrire les deux balles de match. C’est comme si j’avais vécu le truc de manière trop intense. Mon cerveau ne veut pas s’en rappeler.» Au-delà de leur richesse, ces témoignages rappellent que, lorsqu’il touche à l’intime, le sport de haut niveau agit sur ses acteurs comme sur n’importe quel être humain. Ce jeudi soir, Federer ne va donc pas jouer un match comme les autres. Sans doute l’a-t-il intégré. C’est le meilleur moyen de s’assurer que la raison l’emporte sur la mémoire.

«Nous pouvons les deux tirer du positif de cette finale», se persuadait-il mardi. «Il a raison, appuie Marc Rosset. On peut revoir la finale cent fois, le constat reste: «Rodge» est meilleur durant les 99% du match. C’était il y a quatre mois, pas il y a quatre ans. S’il joue à ce niveau, il est capable de battre Djokovic.» À condition de foncer sans se retourner, ni sur le passé lointain ni sur ce «Saint Graal» (Rosset) effleuré du doigt il y a quelques semaines. Quarante-quinze. Le temps n’effacera rien. Seules les victoires donnent du relief au présent.

Ce «petit» problème qui ne dit pas son nom

Puisqu’il convient de peser ses mots, évitons d’employer le plus lourd de sens, «complexe», et d’en paraître inutilement blessant. Un complexe naît d’une infériorité technique ou physique, pour muer en une domination tactique, puis une emprise psychologique. Roger Federer n’est pas cet être inférieur: il n’a rien à envier aux aptitudes de Novak Djokovic. Mais il y a ce «petit» problème…

Il y a cette crispation inavouable, depuis toujours, face à une éducation profondément différente, face à ce jeune homme insolent qui, dès le départ, promettait aux journalistes de les «débarrasser de Federer» (mars 2008) et qui voyait déjà loin, quitte à dépasser les bornes. La crispation est née d’une nature subversive, devenue une attitude incisive, puis des audaces décisives. Et s’il y a un point de basculement dans cette répulsion d’égal à égal, ce fut la finale du 11 septembre 2011, à New York.

Deux sets à zéro en faveur de Federer, 5-3, 40-15, service à suivre. Djokovic qui ferme les yeux et frappe un retour gagnant de toutes ses forces, pleine ligne… Immense coup de chance. Djokovic qui harangue la foule, rictus sarcastique, quand Federer aurait manifesté sa gêne. Djokovic qui comprend la vilaine blessure d’amour-propre qu’il a infligée au premier de classe, et Federer qui regagne sa chaise défait, les épaules voûtées, avec le poids de sa propre culpabilité: il n’a plus marqué le moindre jeu (5-7) et a déployé des efforts surhumains pour ne pas pleurer.

Cette fois-là, comme tant d’autres ensuite, il a eu «peur», pour emprunter un mot un peu trivial. «Peur» de frapper, de tenter, d’engager le combat humain, peur de cette carrière qui s’est construite dans la confrontation, loin des valeurs de la bonne bourgeoisie bâloise, et qui menace ses records sans vergogne. «Peur du ridicule qui obtient de nous les pires lâchetés», comme l’écrit André Gide.

C’est toujours pareil

Et pareil en 2010, à New York déjà, lorsqu’il perd malgré deux balles de match (encore). Et pareil en 2015, toujours à New York, lorsque Djokovic triomphe sous les huées de la foule, après avoir écarté… dix-neuf balles de break! Et pareil à Wimbledon, l’été dernier (encore deux balles de match!) Et ne parlons pas de 2014…

Roger Federer, par définition, ne peut pas être imputé d’un complexe d’infériorité. En patinage artistique, les notes techniques l’auraient donné vainqueur presque à chaque fois, à l’unanimité des juges. Mais dans le tennis, il y a la part de l’autre, et toute l’aliénation de ce sport est là, dans un antagonisme qui ne dit pas son nom. Il en sera toujours ainsi; pour tous les deux. «Le passé m’est complètement égal», a maugréé Novak Djokovic, mardi soir, avant de quitter la salle sans l’autorisation de l’ATP. Pour lui, c’est une tout autre histoire (n’employons pas le mot), la part de cet autre dont l’omniprésence le prive d’une popularité à sa mesure et dont l’influence sur le développement du tennis lui lègue un héritage lourd, très lourd, trop lourd. C’est ce qu’on appelle le poids des maux et, fatalement, il pèsera sur chacun de leurs matches.

Christian Despont, Londres