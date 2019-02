Quatre Vaudois vont jouer le derby le plus chaud de Suisse

Les romantiques disent que le derby de ce vendredi soir à la Valascia sera le plus important depuis le quart de finale des play-off de 2006 entre Ambri et Lugano. Un duel mémorable qui avait vu les Bianconeri remporter le «best of 7», puis le titre quelques semaines plus tard, après avoir été menés 3-0 dans la série face au rival léventin. «L’enjeu est particulier cette fois-ci en raison du classement des deux formations», explique le journaliste du «Corriere del Ticino» Fernando Lavezzo. À neuf journées de la fin de la saison régulière, Ambri (6e) compte trois points d’avance sur Lugano (9e). «Personne n’attendait Ambri aussi bien placé et peu de monde imaginait Lugano sous la barre à ce stade de la saison», ajoute-t-il.

D’autres, plus pragmatiques, estiment que ce derby, le 227e de l’histoire, sera un épisode de plus dans la rivalité cantonale. «On ne peut jamais dire d’un derby qu’il est un match comme les autres», corrige le vétéran du HCL, Julien Vauclair, le plus capé des acteurs avec près de 90 batailles dans le «Derby del Ticino». «Par sa symbolique et pour tout ce qu’il représente au Tessin, chaque derby est important», note Christian Solari, journaliste du quotidien «laRegione». «Celui de vendredi ne va toutefois pas décider de l’issue de la saison régulière pour les deux formations.»

Crime de lèse-majesté

Il n’y a jamais de juste milieu lorsqu’il est question du duel le plus enflammé, authentique et émotionnel du hockey suisse. La vérité, pourtant, est qu’une victoire dans le temps réglementaire peut permettre à Ambri de faire un pas de géant en direction des play-off, cinq ans après sa dernière participation aux séries pour le titre. Une défaite de Lugano ne ferait rien d’autre que remettre en cause sa suprématie cantonale. Entre le yin et le yang du hockey suisse, il est surtout question de fierté, d’ego et de territorialisme. La lutte entre les «pauvres» (Ambri) et les «riches» (Lugano) est éternelle. «C’est un match à six points, comme on dit», souligne Sébastien Reuille. L’attaquant bianconero est de retour à la compétition après son opération à un doigt il y a trois semaines. «On va pour le gagner, pour revenir à la hauteur d’Ambri et surtout repasser au-dessus de la barre.»

Reuille sera l’un des quatre Vaudois en piste à la Valascia. Le Lausannois Michael Ngoy, le Villardou Igor Jelovac ainsi que le gardien N° 2, le Broyard Daniel Manzato, porteront la tunique bleu et blanc du HCAP.

Au cours des douze dernières saisons, le HCAP n’a accédé qu’à une reprise aux play-off, en 2014. Titré pour la dernière fois en 2006, finaliste en 2016 et en 2018, Lugano en a profité pour regarder son rival de haut. Le rapport de force s’est étonnamment inversé cet hiver et le fait qu’Ambri se retrouve devant Lugano est perçu, au sud, comme un crime de lèse-majesté. «Après la finale de 1999, le quart de 2006, ce match arrive en troisième position sur la liste des derbies les plus importants de l’histoire», situe Sébastien Reuille, douze ans de boîte au HCL.

Quelque chose d’unique

Un avis partagé par le Lausannois d’Ambri, Michael Ngoy: «Nous vivons quelque chose d’unique. Nous sommes le «petit» qui gagne. Nous savons aussi que notre saison ne sera pas en jeu. Mais en Léventine, il y a toujours quelqu’un pour vous rappeler à quel point il est important de gagner le derby malgré tout. Cela fait des jours que les gens ne parlent que de ça», souffle l’ex-défenseur du LHC et de Fribourg-Gottéron. Historiquement, les Bianconeri sont soutenus par la ville de Lugano et les communes alentour, tandis que le cœur du reste du Tessin bat pour Ambri.

Le dernier pour beaucoup

«Le derby, c’est une succession d’histoires émotionnelles, témoigne Reuille. C’est pour cette raison que celui-ci sera encore une fois particulier.» À 37 ans, il s’agira peut-être du dernier de sa carrière, même s’il espère jouer un hiver de plus. Idem pour ses deux coéquipiers annoncés partants la saison prochaine: le gardien Elvis Merzlikins (Columbus Blue Jackets, NHL) et le buteur Grégory Hofmann (Zoug). L’ultime sans doute pour Ngoy, qui devrait raccrocher ses patins au terme de l’exercice. L’un des derniers également à la mythique Valascia, condamnée à disparaître d’ici à 2021. «C’est le plus gros derby de Suisse, souligne le défenseur de 37 ans. J’ai joué celui des Zähringen contre Berne avec Fribourg et celui entre Lausanne et Genève durant ma période au LHC. Celui du Tessin est dans une catégorie à part. Les gens peuvent devenir fous pour ce match.»

La clé pour remporter ce genre de duel «à la vie, à la mort»? «Canaliser les émotions», répond Reuille. Pas évident à appliquer dans un contexte aussi explosif et chargé d’émotions. Cette saison en cinq confrontations, les Léventins ont raflé la mise à trois reprises.

(TDG)