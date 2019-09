Qui donc arrêtera Stade-Lausanne-Ouchy?

Les Lausannois n’en finissent plus de surprendre. Samedi soir, les hommes d’Andrea Binotto se sont imposés 2-1 face à Kriens et pointent désormais dans la première moitié du classement. Face à un adversaire qu’il avait déjà battu sur son terrain en Coupe de Suisse il y a deux semaines, le SLO a confirmé à domicile. Auteur d’un pressing de tous les instants, il a surclassé une équipe de Kriens clairement venue pour attendre.

Jamais plus à l’aise que lorsqu’ils ont le ballon, les hommes d’Andrea Binotto ont démarré en trombe. Une domination rapidement concrétisée par Perrier, laissé étrangement seul par la défense lucernoise (3e). Loin de se démobiliser, le visiteur recollait à la marque grâce à une frappe surpuissante de Follonier qui laissait Guedes sur ses appuis (9e). Joueuse et exerçant un pressing de tous les instants, l’équipe lausannoise repartait de l’avant et doublait la mise par Perrier, suite à un modèle de contre mené par Ndongo (39e).

Impériale dans les petits espaces et dans la construction, la formation d’Andrea Binotto s’est ouvert des boulevards dans la défense lucernoise. Las, tant Amdouni, Le Pogam (quel raté!) que Lahiouel ne parvenaient à mettre leur équipe à l’abri. Très à son affaire entre ses poteaux, Guedes a tenu la baraque. Les Lausannois sont désormais invaincus depuis sept matches.

«C’est vrai qu’on est dans une bonne période, et il faut en profiter pour progresser, relevait Andrea Binotto. Il nous manque encore ce quelque chose en plus pour se mettre à l’abri et ne pas risquer de perdre deux points sur un coup du sort. Mais l’essentiel est là et je suis un entraîneur très satisfait.»