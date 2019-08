Raphaël de Sousa puni pour son impatience

Pour fouler les greens de l’Omega European Masters le week-end, Raphaël de Sousa devra encore attendre. Le Genevois (36 ans) a en effet manqué le cut du tournoi valaisan pour la douzième fois en autant de participations depuis qu’il est professionnel. «Je suis frustré, même assez dégoûté, a-t-il réagi. Comme l’année passée, je sentais que j’avais le jeu pour le faire. Décidément, c’est un tournoi qui ne me convient pas.»

Avec un total de + 1 sur deux tours, De Sousa a raté le coche pour deux coups. Et il sait très bien où aller les chercher. «J’ai mal putté. Peut-être parce que j’en voulais trop.» Surtout, il a concédé un triple bogey (+ 3) sur le trou No 17 (son 8e trou de la journée, lui qui était parti du 10), vendredi. «J’ai été impatient. Je venais de faire un bogey au 16, a-t-il expliqué. Ma balle était contre un arbre. Je ne pouvais pas swinguer correctement. Alors j’ai tenté un truc et je me suis tourné pour frapper en gaucher. C’était un peu optimiste, étant donné qu’il y avait un obstacle d’eau en jeu. Mais c’est un geste que je réussis habituellement.»

Vendredi, sa prise de risque – alors qu’il était à ce moment-là dans le coup (– 1) – lui a coûté le cut. Une qualification qu’aucun des huit Suisses au départ n’est parvenu à décrocher. À l’instar de l’édition 2018.

Aux avant-postes, c’est un Malaisien qui mène le bal, le jeune Gavin Green, 25 ans (– 11). Mais les favoris ne sont pas bien loin. À commencer par le Nord-Irlandais Rory McIlroy et l’Anglais Tommy Fleetwood (– 10). D’abord convaincant par intermittence, vendredi (3 bogeys en 12 trous, comme la veille), le No 2 mondial a appuyé sur l’accélérateur en seconde partie de parcours. Et offert au nombreux public de Crans-Montana (16 800 spectateurs, un record absolu sur une journée) un enchaînement birdie-eagle-birdie-birdie de folie entre les trous 14 et 17.

Voilà qui laisse augurer un week-end palpitant et de grande bagarre. Une bataille à laquelle le double tenant du titre, Matthew Fitzpatrick, aura beaucoup de peine à se mêler, après deux cartes de 69 (– 1).