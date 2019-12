Regarder du sport devant sa TV est devenu un luxe

Pour vous offrir le football suisse, du jeu de ballon en France, en Angleterre, en Italie et en Belgique, plus de la NHL, par exemple, vous devez prendre l’option Swisscom TV L à 35 francs par mois, auxquels il faut ajouter 65 francs pour la connexion – ou alors 5 francs par match à la «pièce». Si vous voulez y adjoindre une pincée de foot allemand et du hockey helvétique et russe, ce sera 25 francs par mois chez UPC – ou au coup par coup, 9 francs la journée. Et là encore, en Suisse, on ne compte pas votre part dans Serafe – l’entreprise privée chargée de la perception de la redevance audiovisuelle depuis le début de l’année – pour regarder «gratuitement» de la Super, de la Champions et de l’Europa League sur la RTS, aux côtés de la F1, du tennis, du cyclisme, du ski et des play-off de hockey, notamment.

En 2018, 13% de la redevance publique perçue (soit en moyenne 4francs par mois et par ménage) allait aux retransmissions sportives. Ajoutez-y une pincée de Real Madrid et de FC Barcelone, via DAZN à 12fr.90, et le reste des diffusions disponibles chez nous grâce à Sky (19fr.90 mensuels ou 9fr.90 pour une journée) et vous obtiendrez un total TTC de 161 francs et 80 centimes mensuels, juste pour pouvoir vous prendre du sport plein les mirettes depuis votre salon. Impressionnant, non? C’est aussi ce que se disent de plus en plus de fans en Suisse.

Cliquer ici pour agrandir

Du coup, plutôt que d’accumuler les abonnements et donc les factures, ils préfèrent se délocaliser eux-mêmes dans les bars de Suisse romande. Sortir près de 160 francs par mois ou 10 francs pour deux bières – et plus si affinités – au coup par coup? Telle est la question! Mercredi dernier, le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone était l’exemple type de cette problématique. Dans les établissements publics de Genève ou de Lausanne, ils étaient nombreux à sortir de chez eux et à enfiler leur maillot blanc ou grenat et bleu pour l’occasion. «On avait de toute façon prévu un apéritif avec des amis et c’était l’occasion de ressortir mon vieux tee-shirt du Barça, rigolait un fan dans un pub. Je ne savais même pas sur quelle chaîne ils passaient le match et, en allant au bistrot, j’étais au moins sûr de pouvoir le regarder.» Diffusé en Suisse sur DAZN, le championnat espagnol était visible sur… BeIN Sport dans ce bar, via un satellite étranger. Pas le moyen le plus légal, mais ça, personne n’a encore vraiment cherché à le savoir ni même à lutter contre (lire l’encadré).

Derrière le zinc, il y a plusieurs catégories de consommateurs de sports. Il y a ceux qui viennent au coup par coup pour en boire un et il y a ceux dont c’est la culture. Dans les pubs, les Britanniques expatriés ont gardé la bonne habitude de se retrouver en groupe, histoire de voir qui peut encore empêcher Liverpool de remporter la Premier League. C’était encore plus marquant lors de la dernière Coupe du monde de rugby. Les matches étaient diffusés en clair sur TF1 à travers l’Helvétie, mais eux préféraient de toute façon aller petit-déjeuner à la Guinness dans leur établissement favori et le suivre avec les commentaires «maison», sur une chaîne à péage anglaise.

Les clubs complices des bars

Mais les Suisses, eux, ceux qui peuplent Malley ou les Vernets, la Pontaise ou la Praille, n’ont pas encore cette «éducation» du pub dès potron-minet et leur plus tendre enfance. C’est une habitude nouvelle que les fans sont en train de prendre, sous la pression du porte-monnaie et de l’explosion du nombre de diffuseurs. «On voit que ça monte année après année, nous confie un autre gérant d’établissement des rives du Léman. Chez nous, on est plus sur le modèle nord-américain que britannique. Le sport ne s’arrête jamais, il y a toujours quelque chose à diffuser!» «Pourquoi je vais voir dans un bistrot les matches du LHC quand il joue à l’extérieur? C’est tout simple: comme je ne regarde que ça comme sport, ça m’embête de lâcher 25francs par mois juste pour un ou deux matches, sourit Amandine, fan des Lions. Du coup, je vais les voir au pub. Ça permet aussi de bien rigoler avec les potes!»

Ces établissements ont donc de beaux jours devant eux, à tel point que le LHC prête son logo à certains bars de sa ville, où le supporter sera sûr d’y trouver en direct ses petits protégés. Le Genève-Servette HC, lui, vante sur son site internet et ses réseaux sociaux que sa partie à l’extérieur est «un match à suivre en direct sur MySports, retransmis au Prime’s (ndlr: feu le McSorley’s Pub & Steak House) et commenté en direct sur Radio Lac.» Une autre façon de rentabiliser les longues soirées d’hiver.