Roger Federer: «Je vais bien finir par m'arrêter un jour»

«Le tournoi aussi m'a manqué». Absent l'an dernier en raison de sa blessure au dos, Roger Federer n'est pas passé à côté de ses retrouvailles avec les Swiss Indoors de Bâle. Ce mardi soir, le No 2 ATP a dominé Frances Tiafoe, balayé en deux petits sets et une toute petite heure de jeu (6-1, 6-3). Son niveau de tennis a été impressionnant. Un peu plus d'un tour d'horloge après avoir détruit les timides espoirs de l'Américain, le Bâlois est venu dire son bonheur d'avoir retrouvé son public. Et d'avoir pu évoluer à un tel niveau.

– Roger Federer, vous avez remporté 100% des points disputés derrière votre première balle. C'est assez impressionnant!

– Oui, mais ça n'arrive qu'une fois dans l'année (sourires). La statistique est importante, mais il ne faut pas trop la prendre au sérieux. Ce n'est pas cela qui te fait gagner un trophée. Servir ne suffit pas, il faut pouvoir disposer d'autres armes, pour trouver d'autres moyens de t'en sortir. Mais il est vrai que, ce soir, je me suis senti bien d'entrée. J'ai été étonné de trouver si rapidement le rythme.

– Est-ce qu'avec la marge qui est la vôtre, vous pouvez parfois vous permettre d'évoluer à 90%?

– Difficile à dire. Je ne pense pas vraiment, en réalité. Mais il est clair qu'un tel départ dans un match te permet de gérer un peu mieux les choses. Reste que tu ne peux pas t'autoriser à laisser trop de marge. Ce soir, par exemple, j'ai préféré rester offensif tout le long afin de ne pas permettre à Frances de revenir.

– A l'US Open, il vous avait accroché. Là, vous l'avez torpillé. Comment l'expliquez-vous?

– Je crois qu'il manque d'expérience en indoor. Frances n'a en effet que peu joué dans ses conditions. A contrario, c'est presque normal pour moi que d'évoluer dans un tel contexte. C'est dans ces conditions que j'ai décroché mes premiers résultats en carrière. Ici à Bâle, mais également à Toulouse, à Rotterdam, voire à Neuchâtel en Coupe Davis. J'aime ces conditions rapides, où tu es tout le temps sous pression.

– Et maintenant, Benoît Paire...

– Oui, et ce n'est pas un tour «gratos». Il peut être dangereux, même si cela dépend beaucoup de comment s'est déroulée sa journée, ainsi que de la manière dont il se contrôle. Mais c'est un joueur doté d'un méga revers, d'une belle première balle. Je vais le mettre sous pression, lui faire sentir la douleur en coup droit.

– Un petit mot sur vos fans...

– Ils sont derrière moi tout le temps et c'est un plaisir que de les avoir. A leurs yeux, je ne peux rien faire de faux, ce qui peut également être une charge, parfois. Ils veulent me voir jouer pour toujours mais il y a bien un moment où je vais devoir m'arrêter. Et peut-être plus vite qu'ils ne le croient. (24 heures)