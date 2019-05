Roger Federer atterrit en douceur sur la terre

Mille nonante jours plus tard, Roger Federer a donc rejoué et gagné un match sur terre battue, mardi soir à Madrid. Le beau linge de la Caja Magica avait abandonné ses mojitos pour converger vers le central: «Roillère» vaut bien une parenthèse d’abstinence contemplative. Elle dura exactement 52 minutes, la faute à un Richard Gasquet encore trop convalescent (opération à l’aine) pour sortir «RF» de sa zone de confort (6-3, 6-2). «C’est plus compliqué de ne pas jouer pendant quatre mois que de quitter une surface trois ans, nous avait glissé Yannick Fattebert, le coach de Stan Wawrinka, dans l’après-midi. Je m’attends plutôt à voir le Federer de ces dernières semaines, de retour sur terre presque comme si de rien n’était.» Au tableau d’affichage, ce fut le cas. Pour le reste, voici les trois questions qui peuvent nourrir le débat.

Comment bouge-t-il?

Bien, forcément. Parce que son déplacement naturel sied à toutes les surfaces et que, ne l’oublions pas, Roger Federer est un enfant de l’ocre. «Gamins, on jouait sur terre l’été et l’hiver. Il s’y déplace instinctivement, écrivait Marco Chiudinelli dans sa chronique pour la «Basler Zeitung». Sur le point précis de savoir quand glisser et dans quel timing déclencher sa glissade, je suis convaincu que Roger n’a eu besoin que de quelques séances pour retrouver ses automatismes.» Dans les faits, «le Maître» n’a que très peu eu glissé mardi, tant Gasquet manquait de coffre pour engager des filières longues et le faire basculer en défense. Alors que dire? Que le No 3 mondial fut impérial dans ses ajustements vers l’avant. Et qu’il faudra le revoir pour juger leurs variantes défensives.

Garde-t-il son cap offensif?

C’est la question centrale, celle qui a modifié le sens de l’histoire. «Va-t-il conserver cette volonté affichée depuis 2017 de ne lâcher aucun centimètre de terrain, s’interrogeait Yannick Fattebert. Sa position sur le court sera très intéressante. Car même si les conditions sont très rapides ici, c’est plus dur de frapper en demi-volée sur terre.» Durant la première manche, cette vérité s’est transformée en deux ou trois frappes décentrées. Rien de grave. «Richard fait beaucoup tourner la balle et comme je m’étais entraîné avec Medvedev et Nishikori, qui jouent à plat, j’ai mis un peu de temps à m’ajuster», reconnaissait le Bâlois après la douche. Ce défi ne l’a toutefois pas empêché d’adopter une position très offensive en retour. Un message fort, comme sa poignée de «service-volée» et son utilisation de l’amortie. Par contre, les quelques coups droits qui lui ont échappé en bout de bras sont venus rappeler que, sur terre, défendre sans reculer est un jeu de funambule.

Le nouveau revers «ocre-compatible»?

Marco Chiudinelli n'hésite pas à dire que c'est «ce qui l'excite le plus» dans ce retour. «Depuis qu'il travaille avec Ljubicic, Roger a gagné énormément en stabilité côté revers; il le frappe de manière très agressive. Je me demande à quel point ce revers sera efficace sur terre, en particulier dans un gros match contre Nadal.» Mardi, ce n'était qu'un premier tour contre Gasquet, son corps en charpie et ses blocages psychologiques. Mais le Français possède l'une des plus belles diagonales revers du circuit et, après quelques jeux de rodage, Federer n'a pas hésité à s'y aventurer. Encourageant? Le No 3 mondial peut sans doute encore affiner l'équilibre entre revers frappé et slicé. Mais ce choix deviendra plus évident à mesure que le combat physique gagnera en intensité. Ce sera le cas dès jeudi contre Gaël Monfils ou Marton Fucsovics.