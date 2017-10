Roger Federer se rapproche du grand huit bâlois

Il faut parfois savoir écouter les silences pour mieux entendre arriver la tempête. Ceux que Roger Federer exprime lorsqu’il foule son terrain de jeu de la Halle Saint-Jacques disent souvent beaucoup de la sauce à laquelle va être mangé son adversaire. Quand les semelles du «Maître» ne crissent pas (ou si peu) sur le GreenSet de Bâle – signe qu’il se montre aérien comme peu de joueurs peuvent l’être en ces lieux – la note s’avère généralement salée pour l’opposition. Jeudi soir, le véritable ballet a eu beau ne durer qu’une vingtaine de minutes, le temps d’avaler goulûment la première manche, cela a suffi pour que Benoît Paire prenne la tangente comme Frances Tiafoe quarante-huit heures avant lui. Soit en se retrouvant rincé, douché et tout estourbi sur le même score (6-1, 6-3, en 57 minutes). Et dire qu’au lieu de payer pour la leçon, le Français quittera les bords du Rhin avec près de 30'000 francs de plus en poche!

«Surpris d’aller si vite»

Pour être jusque-là systématiquement passé à côté de ses rendez-vous avec le Bâlois, Paire s’était juré de présenter autre chose au détour de leur cinquième confrontation. Or, il n’en a rien été. Sa production, émaillée de tentatives venues d’ailleurs, a ressemblé à une vaste escroquerie. Elle a été une insulte au jeu. Une insulte pour son adversaire et pour le public. Non, décidément, on ne comprend pas le 40e ATP, type sympathique, joueur doté d’un si beau poignet par moments, mais capable de partir en vrille d’une seconde à l’autre. Comment expliquer qu’au lieu d’être valeureux dans l’un de ces matches qui peuvent marquer les esprits, il se soit pareillement sabordé? «J’avais mal au dos, mais de toute manière, Roger est juste plus fort que moi», glissa-t-il.

A Bâle, on retiendra de ce 8e de finale qu’une fois de plus, Roger Federer – qui n’a toujours pas concédé la moindre balle de break – s’est montré trois tons au-dessus de son adversaire. A tel point qu’il s’est amusé à le faire courir dans la dernière partie de la rencontre, autant pour faire durer le plaisir que pour suer un peu dans un tournoi qu’il espère bien remporter dimanche soir. «Même si je suis en forme, je suis surpris que ces deux premiers tours soient allés aussi vite, dit-il. Je m’attendais à des rencontres plus compliquées.»

Subsiste un petit bémol

Seulement, le vétéran est bien dans ses baskets, pleinement concentré sur son tennis et, donc, injouable en ce moment. Son physique est au top, ses sensations également. Bref, après ses sept premiers titres rhénans, il se rapproche encore un peu plus de son grand huit bâlois, l’un de ses deux derniers grands objectifs de fin de saison. «J’ai réussi à mettre beaucoup de pression sur Tiafoe et Paire, reprend-il. On verra maintenant comment tournera la suite.»

Sans doute celle-ci a tout pour être du même tonneau. Subsiste malgré tout un petit bémol, indépendant de sa volonté: contrairement à 2011, 2014 et 2015, années de ses derniers titres rhénans, le régional de l’étape déboule dans le quart sans avoir eu à passer le moindre test. Est-ce parce que l’opposition est plus fragile que par le passé ou parce que lui-même évolue encore dans une autre dimension? Un peu des deux, a priori.

Mais en bon perfectionniste, Roger Federer espère certainement être davantage mis à contribution ce vendredi par Adrian Mannarino, sachant le gros week-end qui pourrait l’attendre en cas de victoire. Le Français a beau réaliser sa meilleure saison avec sa belle patte de gaucher, il est toutefois difficilement concevable qu’il puisse inquiéter le «Maître», qui l’avait dominé ici même en 2013. Surtout si les silences de celui-ci sont plus forts que de longs discours.

(24 heures)