Rois du lac, les D35 vont plier les voiles

Une lettre et deux chiffres. Une combinaison qui claque comme une voile qui se tend: «D35». «D» pour Décision (le chantier naval) et «35» comme le nombre de pieds d’un catamaran qui a révolutionné le monde de la régate en Suisse et même au-delà. Retour sur la saga d’un bateau pas comme les autres.

Au début des années 2000, un monstre lacustre terrorise son monde. C’est le fameux «Black» d’Alinghi. Un prototype de 40 pieds aussi intouchable que superbe. Il gagne quatre fois le Bol d’Or de rang. De quoi décourager la concurrence, qui se réduit comme peau de chagrin au fil des ans. Les grands propriétaires s’entendent alors pour redynamiser la famille des multicoques de compétition. «Après une édition terrible où seuls deux Formule 40 avaient terminé le Bol, on s’est rendu compte qu’il fallait changer quelque chose, témoigne Christian Wahl. Il fallait réduire les coûts, augmenter la sécurité et relancer l’intérêt sportif. C’est de là qu’est née l’idée du D35, un catamaran monotype, à la fois performant et accessible.»

Majestueux et puissant

En 2004, la bête, très bien pensée et née, est lancée. Elle ne laissera alors que des miettes à la concurrence lors du Bol d’Or. En quinze ans, seul un bateau (le M1 Zenith Fresh, devenu Safram) a réussi à briser l’hégémonie des «rois du lac» lors de leur grand rendez-vous annuel de la mi-juin. Dès son arrivée sur l’eau, le D35 a conquis toute une génération de régatiers. Lors de ses plus belles années, le championnat a compté jusqu’à douze bateaux. «C’est une réussite exceptionnelle, confirme Christian Wahl, qui a pris des ris et des rides sur ces bolides depuis quinze ans. La longévité de la classe témoigne de la qualité de ce bateau qui entrera dans l’histoire du Léman, c’est certain.»

Le barreur de Mobimo (sacré l’an passé) et septuple vainqueur du Bol d’Or - un record qu’il partage avec Pierre-Yves Jorand, Philippe Durr et Philippe Stern - a tissé un lien fort et presque charnel avec ce beau catamaran de 12 mètres de long, surtoilé. «C’est un bateau magnifique, dit-il. Il est majestueux et puissant à la fois. Sa relative simplicité fait qu’il est accessible pour des régatiers avertis mais qui ne sont pas des professionnels de la voile.»

Grands noms de la voile

Lancé par des propriétaires, pour des propriétaires, le D35 s’est rapidement ouvert au monde. Au fil des saisons, les plus grands marins de la planète y ont goûté. Pour la plupart d’entre eux, avec un plaisir non dissimulé et avec succès. Alain Gautier, Franck Cammas, Loïck Peyron, Russell Coutts, Brad Butterworth, François Gabart, Michel Desjoyeaux, Pascal Bidégorry et tant d’autres ont joué avec la barre de ces beaux catamarans dessinés par l’architecte naval Seb Schmid.

Cette présence océanique de marins chevronnés a eu un bel effet sur le niveau global des équipes. «Si le bateau n’a, lui, que très peu évolué, il n’en est pas allé de même avec les marins, remarque Christian Wahl. La classe s’est professionnalisée saison après saison pour atteindre un niveau très élevé. Plus que jamais, les courses se jouent vraiment sur des détails et les navigants sont toujours plus compétents.»

Toute une génération de marins suisses a largement profité de la plate-forme des D35 pour progresser et ensuite s’imposer à l’international. On pense bien sûr à Arnaud Psarofaghis (voir la vidéo ci-dessus), brillant cobarreur d’Alinghi sur le lac et en Extreme Sailing Series. On pense aussi à Seb Schneiter et ses coéquipiers du Team Tilt, champions du monde de GC32 l’an passé au lac de Garde et médaillés de bronze à la Youth America’s Cup en 2017 aux Bermudes. On pense enfin au prometteur Arnaud Grange, 2e du Bol d’Or Mirabaud il y a douze mois, à 16 ans (!), ou à Victor Casas, jeune Versoisien talentueux, vainqueur de ce 80e Bol aux côtés de Christian Wahl.

Toute cette relève se retrouvera pour la plupart dès ce week-end à la Nautique pour le premier Grand Prix de la dernière saison des D35. À partir de l’an prochain, l’histoire du lac ouvrira un nouveau chapitre. Avec une lettre de plus cette fois. «TF35», nom de code d’un catamaran volant ultramoderne, lui aussi prêt à s’inscrire dans la durée.

(24 heures)