S’il monte en Challenge League, le SLO devrait pouvoir rester dans ses murs

L’hiver arrive mais le temps reste au beau fixe du côté du Stade-Lausanne-Ouchy. Sportivement, le club de Vidy caracole en tête du championnat de Promotion League. Avec 11 points d’avance sur Yverdon et Stade Nyonnais, ses deux principaux contradicteurs, il peut envisager les 13 derniers matches qui le séparent du Graal avec pas mal de sérénité.

Mais comme les bonnes choses vont souvent par deux, les dirigeants du SLO recevront prochainement une nouvelle très encourageante. Elle concerne leur stade Juan-Antonio-Samaranch. «Suite à une requête du SLO au sujet du stade, explique Patrice Iseli, responsable des Sports de la ville de Lausanne, nous avons demandé que des représentants de la Swiss Football League viennent estimer l’ampleur des travaux à accomplir pour qu’il soit aux normes pour accueillir des matches de Challenge League.

«Une fois que tous les signaux seront au vert, je suis certain que nous trouverons un bon arrangement avec la Ville»

L’inspection a eu lieu la semaine dernière. Et même si les coûts n’ont pas encore pu être évalués avec précision, je peux déjà vous dire qu’ils seraient raisonnables. Avec un petit effort commun, je pense donc que le SLO a de bonnes chances de pouvoir jouer à Vidy en cas de promotion en Challenge League.»

«Trois gros chantiers»

Même si rien n’est encore acquis, les prémices sont positives. Car, pour le SLO, jouer dans ses murs plutôt qu’à la Pontaise représenterait un avantage fondamental, selon Serge Duperret, l’ancien président du FC Le Mont. «Je me souviens que lors de notre première aventure en Challenge League, en 2009, nous avions dû déménager à la Pontaise. Avec des effets secondaires désastreux pour nous. Non seulement la location et la sécurité y coûtent cher (ndlr: il faut aujourd’hui compter environ 400'000 francs pour une saison), mais les joueurs y perdent leurs repères, leurs habitudes. Sans oublier que, comme nous à l’époque, le SLO, derbies éventuels exceptés, aurait du mal à dépasser les 300 spectateurs de moyenne. Dans ce contexte compliqué, nous n’avions d’ailleurs pas pu échapper à la relégation.»

Un secteur visiteurs devra être délimité.

«J’attends le rapport officiel pour avoir une idée plus précise des aménagements à faire et de leur coût, explique Resul Sahingöz, le président du SLO. Cela dit, il me semble évident que les trois gros chantiers concerneront l’éclairage, la délimitation d’un secteur visiteur séparé et la création d’un espace pour la presse. Une fois que nous aurons l’assurance que tous les signaux sont au vert, je suis certain que nous trouverons un bon arrangement avec la Ville.»

Obtenir aussi la licence

Mais, s’il ne cache pas sa satisfaction sur cet épineux dossier, Resul Sahingöz en a un autre à régler en priorité. «Nous sommes en train de travailler dur pour que notre demande de licence III – celle qui permet d’évoluer en Challenge League – soit acceptée en 1re instance, continue-t-il. Mon idée consiste à le remettre aux autorités compétentes de la SFL fin janvier déjà. Soit bien avant la date limite, qui est fixée le 2 mars. Si le dossier est incomplet, cela nous laissera un peu de temps pour le compléter. L’obtenir constitue assurément un grand défi pour nous, mais croyez-moi, nous allons tout mettre en œuvre pour y parvenir. Je suis très optimiste.»

Un vœu que partage Patrice Iseli. «Je leur souhaite vraiment de réussir à rejoindre la Challenge League. Mais j’ose espérer que le SLO n’y retrouvera finalement pas le LS…» Quant à la décision de la commission des licences, elle tombera le 30 avril et pourra faire l’objet d’un recours en cas de verdict négatif.

Le bâtiment de la tribune principale, ici la façade extérieure, est classé.

Le président a-t-il les moyens de ses ambitions?

«Je souhaite m’entourer de partenaires solides et fiables»

«Je veux amener le SLO en Super League!» Dès son arrivée à la présidence, au printemps dernier, Resul Sahingöz a affiché haut et fort ses grandes ambitions pour un club qui n’a jamais connu mieux que son niveau actuel au cours de sa longue histoire. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le discours de ce Suisse aux origines turques de 37 ans a d’abord fait sourire puis un peu inquiété. Les souvenirs de quelques mégalos de passage qui ont fini par causer le désespoir de trop nombreux clubs, plus prestigieux que SLO, sont trop frais pour les avoir déjà oubliés. Seul le temps dira si les belles promesses de Resul Sahingöz étaient réalistes ou fantaisistes, voire dangereuses.

Mais aujourd’hui, force est de constater que l’entrepreneur vaudois tient parole. Sans faire de folie, il a contribué à bâtir une équipe qui a les moyens de ses ambitions. Et ses explications tendent plutôt à rassurer. «Je ne suis pas seul dans cette aventure, précise-t-il. Maintenant, pour franchir un palier supplémentaire, je me dois de trouver d’autres hommes d’affaires, solides et fiables, et davantage de sponsors pour mieux m’entourer. À ce titre, j’ai des contacts très intéressants qui sont sur le point d’aboutir. Avec le supplément d’engouement que devrait susciter l’équipe au printemps, j’espère que l’intérêt qu’il y aura autour du SLO me facilitera encore la tâche.»

Son premier vrai examen, Resul Sahingöz le passera dans quelques mois. Pas sur le terrain mais dans les bureaux de la SFL, avec l’octroi de cette indispensable licence III qui seule peut autoriser le champion de PL à accéder à l’échelon supérieur.

(nxp)