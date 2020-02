Sa probable lourde suspension transcende-t-elle Manchester City?

La série, répartie sur neuf jours, des matches allers des huitièmes de finale de la Ligue des champions se terminera par le choc le plus attendu, ce mercredi. Au Bernabeu, le Real Madrid accueillera Manchester City pour le 1er acte d’un duel qui pourrait bien avoir de très lourdes conséquences pour l’équipe qui s’inclinera. Non seulement parce que le perdant devra faire une croix sur l’objectif le plus prestigieux de sa saison, mais surtout parce que ces deux cadors du foot européen sont loin d’être certains de remporter leur championnat national respectif.

Si le Real ne compte que deux longueurs de retard sur le FC Barcelone en Liga, un mauvais résultat mercredi contre City lui mettra déjà une terrible pression supplémentaire avant le Clasico, au programme ce dimanche à Madrid. Quant à la situation du champion d’Angleterre, elle est beaucoup plus inconfortable encore puisque les Citizens ont d’ores et déjà perdu toute illusion de reconduire leur titre et que cette double confrontation contre les Madrilènes pourrait bien être leur dernière sortie européenne avant septembre 2022. Même si les dirigeants mancuniens affichaient un bel optimisme au moment de déposer un recours au TAS contre la suspension de deux ans de toute compétition européenne que lui a infligée l’UEFA, le 14 février dernier, les répercussions d’une sanction aussi lourde seraient dramatiques tant sur le plan sportif que financier.

Union sacrée

Cette menace, si elle se concrétise, mettrait un sérieux coup de frein au proche avenir de Manchester City. Elle aurait aussi pu grandement compromettre la fin de cette saison. Au lendemain du verdict de l’UEFA, les rumeurs de départs des meilleurs joueurs et de leur coach, Pep Guardiola, se sont en effet multipliées. Jusqu’à la semaine dernière, quand le technicien catalan jurait fidélité à City. Une promesse qui n’engage que ceux qui y croient mais qui a eu l’effet escompté, soit de resserrer le vestiaire. Cette espèce d’union sacrée, l’équipe l’a affichée sur le terrain en prenant d’abord le meilleur sur West Ham puis, surtout, en s’imposant avec la manière et un certain brio lors du déplacement compliqué de Leicester, samedi.

Deux victoires probantes qui ne sont toutefois pas (encore) synonymes de résurrection pour les Citizens. Comme le souligne justement Kevin De Bruyne. Au moment d’embarquer pour la capitale espagnole, le Belge estime en effet qu’une non-victoire finale en Ligue des champions engendrera forcément des opinions négatives.«C’est évidemment le Real, le club qui a remporté le plus de Ligues de champions (13), souffle-t-il. Mais je pense que nous irons là-bas avec l’envie d’essayer de jouer un football offensif, de les mettre sous pression, de réaliser un bon match et, si nous pouvons, de gagner.»

Mais, pour Kevin De Bruyne, le Real Madrid ne devra être qu’une étape vers cette victoire finale qui ne cesse d’échapper aux Citizens. «Si nous ne remportons pas la Ligue des champions cette année, tout le monde va dire que nous sommes des perdants, comme ces cinq dernières années. C’est comme ça et tu dois juste l’admettre.»