Sans pitié, le SLO écrase l’ES Malley

Malgré l’absence de certains cadres, dont l’attaquant Sonny Kok, Stade Lausanne Ouchy a donné une véritable leçon à l’ES Malley. Le cauchemar des hommes de Trabelsi a débuté après 20 secondes et l’ouverture du score signée Ndongo. 13 autres buts seront encore marqués par les joueurs d’Andrea Binotto. Les seules occasions pour les Stelliens sont venues sur un coup franc botté par Boutafenouchet en milieu de première période et sur un face à face perdu par Zbinden contre le gardien Matos en fin de rencontre.

Mis à part l’écart de division entre les deux clubs, l’ES Malley a dû composer avec une formation expérimentale. Plusieurs joueurs étaient encore en vacances samedi soir et c’est avec quelques éléments du contingent de la deuxième équipe que le vainqueur de la dernière Coupe Vaudoise a dû jouer. L’entraîneur, Toumi Trabelsi a, lui aussi, dû chausser les crampons.

En deux rencontres, le SLO a marqué 19 buts et en a concédé aucun. Cela est bon pour la confiance des joueurs d’Andrea Binotto qui voudront continuer sur leur bonne dynamique. Quant à l’ES Malley, cette rencontre a été la première officielle de la saison, la 2 ème ligue n’ayant pas encore repris. Ce n’est donc pas forcément dans les meilleures dispositions que le néo-promu commencera son championnat.

ES Malley – SLO : 0 -14 (0-9)

Buts : 1 e et 60 e Ndongo; 5e, 25 e , 41 e et 69e Mejri; 20e, 32e et 34 e Bavueza; 28e, 39 e et 78e Soos; 53e et 86e Luwawa

Arbitre : M.Huber

ES Malley : Roulier; Regazzi (46 e Beck), Trabelsi, Ebangue, Peltier; Pache (61 e Vu Duc Anh), Zbinden, Oliveira, Pache (De Brito); Boutafenouchet, Bilenga.

SLO : Matos; Martinet, Rego, Dangubic, Danner; De Groot, Laugeois (60 e Gomis); Mejri; Bavueza (46 e Luwawa), Ndongo, Soos. (24 heures)