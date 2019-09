Sans pression, le Stade Nyonnais compte bien rééditer l’exploit

L’an dernier, le stade de Colovray avait été le théâtre du seul exploit des seizièmes de finale de la Coupe de Suisse. Le 16 septembre 2018, le Stade Nyonnais surprenait en effet à la régulière Grasshopper. Soit le club qui détient toujours, avec 19 sacres, le record du nombre de victoires dans la compétition.

Pourquoi dès lors ne pas imaginer le pensionnaire de Promotion League en faire de même, dimanche, contre le FC Thoune? «Moi, j’y crois», affirme Varujan Symonov, fidèle bras droit du président Vartan Sirmakes et manager général nyonnais depuis 2016. «Et cela, même si le contexte est très différent de celui de l’an passé. D’une part parce que notre équipe, très remaniée, est aujourd’hui beaucoup plus jeune et d’autre part en raison de la qualité de l’opposition. Il y a douze mois, Grasshopper était alors déjà un peu en crise tandis que Thoune ne l’est pas, même s’il connaît une première partie de saison un peu compliquée. Ce sera donc plus difficile encore pour nous, mais pas impossible du tout. Disons que si l’on joue dix fois contre le récent finaliste, on perdra peut-être neuf fois. Il y a donc, comme toujours, un peu de place pour un nouvel exploit.»

Marquer en premier

Un raisonnable optimisme que partage Ricardo Pereira. À juste titre tant la progression de ces jeunes Nyonnais dont il s’occupe depuis trois mois seulement est spectaculaire. «Les deux dernières très nettes victoires obtenues contre YF Juventus et Breitenrain en championnat vont permettre à mon équipe d’aborder ce match de Coupe sans aucun stress ni pression, se réjouit le jeune entraîneur portugais. Face à un adversaire de Super League, nous n’aurons absolument rien à perdre. La seule chose que je vais demander à mes joueurs, c’est de faire de leur mieux en profitant au maximum d’un moment rare, privilégié. Si tel est le cas, je suis convaincu que nous quitterons au moins le terrain la tête haute.»

Et, avec un peu de chance, l’aventure pourrait alors même se prolonger encore un peu, non? «Pourquoi pas, oui, sourit Ricardo Pereira. Comme on le constate régulièrement, sur un match tout reste toujours possible. Mais pour créer l’exploit, il me semble très important de réussir à marquer en premier. Pour nous donner davantage confiance encore et, surtout, pour insinuer le doute dans les esprits de nos adversaires.»

Quelle que soit l’issue de ce 2e tour principal de Coupe de Suisse, le premier bilan de ce Stade Nyonnais «new look» est très positif. «J’avais demandé d’attendre une dizaine de matches avant de pouvoir déterminer la valeur de cette équipe, rappelle Varujan Symonov. Mais je me sens déjà de dire que ma première impression est excellente. Tant l’implication des joueurs au quotidien que leur volonté de tout mettre en œuvre pour progresser me laisse penser que la saison va nous réserver de bonnes surprises. Malgré le fait que le Stade Nyonnais soit aujourd’hui l’équipe la plus jeune de Promotion League.»

Le mérite de Pereira

Selon le directeur général de Colovray, une grande partie du mérite en revient à Ricardo Pereira et à son staff. «Personnellement, ces progrès constants ne m’étonnent pas trop, explique le technicien portugais. Parce que nous n’avons pas choisi nos joueurs par hasard mais seulement après avoir été convaincus qu’ils s’adapteraient vite et bien à notre façon de jouer. Les joueurs que j’ai aujourd’hui, je les ai tous voulus.»

Un détail qui n’en est pas un et qui tranche radicalement avec la politique voulue par le Stade Nyonnais ces dernières saisons. Un club qui n’a peut-être plus aujourd’hui les mêmes grandes ambitions que par le passé mais qui nourrit avec conviction celle d’épater en séduisant. Un projet plein d’audace et d’insouciance qui n’emmènera probablement pas le club de La Côte vers les sommets de la Promotion League mais qui pourrait peut-être aussi lui permettre de se retrouver pour une deuxième année consécutive en huitièmes de finale de Coupe.