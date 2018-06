Sauvé des eaux, Rafael Nadal effraie la concurrence. Comment le battre?

Une bonne nuit de repos près du Champ-de-Mars et ça repart. Rafael Nadal avait été inquiété mercredi par Diego Schwartzman avant que la pluie ne renvoie tout le monde à l’hôtel? Il est évidemment revenu dans d’autres dispositions jeudi pour régler en deux coups de cuillère à pot le cas de l’Argentin.

L’affaire était cousue de fil blanc et moins d’une heure et demie lui a été nécessaire pour remporter trois sets et s’assurer de vivre une onzième demi-finale parisienne. Comme l’orage, l’alerte est passée et le tenant du titre semble avoir tout en main pour rempiler son bail au moins douze mois supplémentaires. Sauvé des eaux, le Rafa! «Disons que j’ai su élever le niveau de mon jeu et que j’ai pu mettre davantage d’intensité dans mon tennis que la veille, se félicite-t-il. Il le fallait, car ce quart de finale était un match clé.»

«Jouer le match de sa vie»

Sous-entendu: obstacle franchi, le No 1 ATP est lancé dans son tournoi et plus rien ne peut désormais lui faire peur. Pas même Juan Martin Del Potro, qu’il affrontera ce vendredi. La «Tour de Tandil» – qui a fait tomber Marin Cilic dans un match fade – l’effraie moins que Schwartzman quarante-huit heures auparavant. «Je savais que Diego pouvait me poser des problèmes, que j’allais devoir serrer le jeu. Certes, «DelPo» a aussi des qualités, de l’expérience, mais si je reste sérieux, si je garde l’agressivité de cette fin de quart de finale…»

Pas besoin de finir les phrases, tout le monde sait bien que le «Matador de Manacor» est gonflé à bloc, en mission. Peu importe que la balle ne soit pas très proprement sortie de sa raquette entre mercredi et jeudi. Peu importe que son lift ne «gicle» pas comme avant. Nadal est là, au taquet, et n’entend surtout pas lâcher l’affaire maintenant qu’elle lui tend les bras. D’autant plus que l’Espagnol se sait en position de force, puisque avant même d’entrer sur le court, il possède l’avantage psychologique sur tous ses rivaux, qui le considèrent comme injouable, imbattable. Mais l’est-il vraiment?

«Non, mais pour prendre l’ascendant sur lui à Roland-Garros, il faut jouer extrêmement bien, sans doute s’agit-il même de livrer le match de sa vie, répond Robin Söderling, son bourreau de 2009. Le seul moyen d’y parvenir est d’être agressif comme jamais, de lui rentrer dans le lard.» Voilà neuf ans, le Suédois l’avait fait de la plus belle des manières, promenant l’Ibère aux quatre coins du court, l’usant et le martyrisant en touchant les lignes. Le souvenir, celui d’une symphonie, reste gravé en lui. «J’avais pris un maximum de risques et j’étais en pleine réussite; ce sont les deux ingrédients qu’il faut pour s’offrir Nadal dans ce tournoi.»

«Le prendre à la gorge»

Puisque Schwartzman n’a tenu ce rythme que durant une manche, Del Potro ou un autre (Thiem ou Cecchinato dimanche, suivant comment les choses tournent) devront s’inspirer de «l’insolence» de Söderling pour déboulonner l’icône. «À l’époque, Robin avait fait tout juste, mais il avait dû évoluer à 150%», se rappelle Thomas Enqvist, qui confie se satisfaire de ne pas avoir à jouer Nadal ici. «Dieu m’en garde», s’esclaffe-t-il. Et l’ex-No 4 mondial de reprendre: «La seule manière d’espérer battre Rafa à Paris, c’est de ne jamais le laisser s’installer dans son rythme, de le prendre à la gorge dès le premier point. Sauf que si c’est facile à dire, c’est autre chose de le faire.»

Preuve en est qu’en dehors du Suédois, il n’y a guère que Novak Djokovic qui, sur sa terre, a pu s’offrir le scalp du décuple vainqueur. Sébastien Grosjean, qui s’était brisé les dents sur le roc en 2005, aimerait bien nous livrer la formule magique, mais il ne la possède pas. «Reste qu’à défaut de savoir ce qu’il faut faire, je sais qu’il ne faut surtout pas vouloir entrer dans de longs échanges avec lui, sinon tu te retrouves en surrégime et c’est justement ce qu’il souhaite, expose le Français. Il veut que le match devienne un combat, car il se sait impeccable dans des bras de fer.»

Del Potro saura-t-il dribbler la furia de Rafa? «Il ne faut jamais perdre la foi, répond l’Argentin. Ce que je sais déjà, c’est que je n’aurai rien à perdre.» Et si gros à gagner.

L’embrouille et les larmes

Il ne faut jamais intervenir au bord d’un court. Même si l’on croit bien faire. Un spectateur l’a appris à ses dépens jeudi. En demandant à un enfant de se taire, il a en effet perturbé la mise en jeu de Juan Martin Del Potro, lequel a concédé un break dans la foulée. Un fait qui a provoqué l’ire de l’Argentin, qui n’a pas manqué d’insulter puis d’invectiver le malheureux. Il s’en est fallu de peu que Roland-Garros dégénère. Deux tours d’horloge plus tard, les larmes de joie ont heureusement succédé à l’embrouille.

Fier d’être venu à bout de Marin Cilic (7-6, 5-7, 6-3, 7-5), «DelPo» a craqué: «Je suis si heureux de ce que je vis, si fier d’avoir finalement pris la décision de venir ici. Je tiens le coup physiquement et j’ai envie de tout lâcher encore en demies.»

Son genou et ses poignets résistent, mais il ne partira en rien favori dans la deuxième demi-finale, qui l’opposera à Nadal. «C’est un gaucher et il aura l’avantage de pouvoir jouer facilement sur mon revers, mon point faible. Qui plus est, Rafa est le roi de la terre. Mais je vais faire de mon mieux, promis.»

En souhaitant que dans les tribunes du central ne s’asseye pas un imprudent. A.CE.

