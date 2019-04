Séduisant et irritant, le LS signe un quatrième succès consécutif

Il n’y a désormais plus que le FC Aarau qui peut encore priver le Lausanne-Sport d’un passionnant double duel au couteau contre le 9e de Super League, les 30 mai et 2 juin prochains. Forts de ce quatrième succès consécutif – un record pour eux cette saison – acquis de haute lutte face à un Winterthour coriace et joueur, les Vaudois ont un peu plus encore conforté leur précieuse 2e place puisqu’ils comptent désormais huit longueurs d’avance sur leur dernier contradicteur. Des Argoviens qui se déplaceront ce samedi à Genève avec l’obligation de gagner s’ils ne veulent pas se retrouver dans une situation quasi désespérée au moment d’accueillir le LS dans une semaine.

Si les Lausannois se retrouvent dans une position aussi confortable, ils le doivent surtout à eux-mêmes. En nette reprise depuis quinze jours et une prometteuse victoire à domicile contre Wil, Alex Pasche et Cie ont confirmé face à Chiasso et à Winterthour – quatrième force de Challenge League – que ces progrès sont appelés à se prolonger dans le temps. De bon augure avant une fin de saison qui devrait encore leur réserver quelques belles et intenses émotions.

Des occasions galvaudées

Mais, contrairement à ce que pourrait laisser penser le net 4-1 qui a sanctionné vendredi un duel passionnant et de qualité, tout est encore loin d’être parfait du côté de la Pontaise. Après avoir pris très tôt l’avantage suite à un remarquable mouvement collectif conclu par Oliveira (9e), les Lausannois ont eu le mérite de chercher avec insistance à se mettre à l’abri d’une réaction zurichoise. Mais ils ont, en revanche, une fois encore galvaudé trop d’occasions pour une équipe qui a toujours la promotion en Super League comme objectif. Tour à tour Margiotta, Dominguez, Oliveira et Puertas ont manqué qui d’opportunisme, qui de lucidité ou de malice au moment de conclure.

Bourdes

Des erreurs que le LS ne peut pas se permettre. Même contre Winterthour. Les Zurichois n’ont, dans un premier temps, pas su profiter des largesses défensives lausannoises pour tromper Castella (35e, 44e et 49e). Tout cela avant que Brandao ne leur offre l’égalisation sur un plateau. Une grossière erreur individuelle qui est loin d’être une exception cette saison. On se souvient en effet qu’une bourde aussi énorme signée Nganga contre Servette avait réduit à néant les espoirs lausannois de promotion directe, il y a peu. Et le plus inquiétant, c’est que ces «cadeaux» réguliers sont souvent le fait de ses hommes les plus expérimentés.

Ces gaffes évitables déstabilisent une équipe qui passe alors encore trop vite d’un léger excès de confiance à une grosse période de doute. Dans cet ordre d’idées, on se demande à quoi auraient pu ressembler les vingt dernières minutes de jeu si Margiotta n’avait pas redonné l’avantage à ses couleurs dix minutes après l’égalisation zurichoise et neuf après l’exclusion logique et inutile de Doumbia. Ou si Ndoye ne l’avait pas ensuite conforté alors que le LS semblait tenaillé par la crainte de voir son adversaire revenir une seconde fois à sa hauteur.

Lausanne - Winterthour 4-1 (1-0)

Pontaise, 2952 spectateurs.

Arbitre: M. Piccolo.

Buts: 9e Oliveira 1-0, 50e Radice 1-1, 60e Margiotta 2-1, 69e Ndoye 3-1, 88e Dominguez (penalty) 4-1.

Lausanne: Castella; Gétaz, Loosli (78e Nanizayamo), Brandao, Flo; Puertas (61e Ndoye), Kukuruzovic, Dominguez, Pasche; Oliveira (70e Zeqiri), Margiotta (78e Buess).

Winterthour: Spiegel; Markaj, Cavar, Hajrovic, Schättin (89e Wild); Arnold, Doumbia; Sliskovic (84e Saliji), Alves, Radice (70e Abedini); Seferi.

Avertissements: 24e Loosli, 27e Schättin, 38e Radice.

Expulsion: 51e Doumbia.

Notes: Le LS sans Boranijasevic, Nganga, Cabral, Pos, Geissmann ni Koura (blessés). Winterthour sans Calla, Lekaj, Lepik, ni Roth (blessés). (24 heures)