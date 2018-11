Serena Williams, «femme» 2018 pour GQ

Chaque année le magazine GQ choisit ses hommes de l’année. En 2018, la publication a élu les acteurs Michael B Jordan, Henry Golding et Jonah Hill, ainsi qu’une femme: Serena Williams. Chacun a droit à sa Une et c'est là que ça se corse: sur celle dédiée à Serena, le mot «MEN» a été biffé et on a écrit en dessus à la main le mot «WOMAN» entre guillemets... (nxp)