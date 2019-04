Simon Pellaud: «J’ai pris des claques monstrueuses»

Au fait, qu’est-ce qui fait pédaler un cycliste? Pas ceux qui se battent pour les maillots ou les honneurs, non. On ne parle pas des Geraint Thomas ou Primoz Roglic (lire encadré) qui se disputeront la victoire du Tour de Romandie. Là, on évoque un Valaisan de 26 ans, qui trime chaque année pour boucler la boucle et pas la Grande Boucle. Simon Pellaud a couru pour les formations Atlas Personal-Jakroo, Maca-Loca-Scott et Roth-Felt chez les amateurs. Ensuite, IAM Cycling lui a donné sa chance chez les pros, avant de passer par l’équipe américaine Illuminate et de revenir en Valais, avec IAM Excelsior. C’est vous dire s’il sait barouder!

«Ce que j’aime, c’est ouvrir la route. C‘est fantastique, ce sont de belles sensations. J’ai toujours été parmi les plus faibles, mais maintenant, j’ai beaucoup travaillé sur la confiance et enfin obtenu de beaux résultats ces derniers mois. Je suis en train de montrer que je suis capable de jouer des étapes «à la jambe». Les yeux dans les yeux avec les autres coureurs.» Le Valaisan court comme il vit son métier finalement. Sur la route, il tente souvent sa chance. Il part à l’avant, travaille comme un damné et y croit, même si la fuite en avant peut souvent paraître vaine, avec un peloton affamé et sans pitié à ses trousses.

«C’est clair que le cyclisme n’est pas un sport simple, sourit-il quelques heures avant de prendre part à son premier Tour de Romandie. Je n’ai jamais écrasé ma discipline… Dès mes débuts, j’ai tout le temps dû me battre pour avoir des résultats et gagner ma place. Mon arrivée dans le World Tour, avec IAM Cycling alors que j’évoluais jusque-là au sein d’une toute petite équipe de niveau élite, était un saut gigantesque. C’est un peu comme si je jouais au football au FC Martigny et qu’on me lançait directement en Ligue des champions! J’ai pris des claques monstrueuses dans la gueule, mais j’ai encaissé sans pleurer ni me frustrer, parce que c’est ma passion.»

Une occasion unique

Puisque la Suisse n’a plus d’équipes dans l’élite – la Katusha bat pavillon helvétique mais est russe – Swiss Cycling a eu la bonne idée de demander à inscrire une équipe nationale pour les deux épreuves phares du calendrier du pays. Une occasion unique. «J’ai encore l’espoir d’être recruté par une équipe du World Tour, affirme celui qui a remporté une étape du Tour du Loir-et-Cher, il y a deux semaines. Mais c’est dur de l’être sur un coup d’éclat et ce n’est jamais ça que j’ai visé. Je suis un coureur régulier, qui n’a que rarement des coups de mou. Si je continue comme ça… Je suis persuadé que je pourrais être un bon équipier, mais les places sont chères. Prendre le départ du Tour de Romandie est une chance, une opportunité géniale.»

«On sera dans les attaques»

Celui qui a appris à aimer la petite reine auprès d’un grand-père disparu trop tôt ne va surtout pas lâcher l’affaire: «Au fil des kilomètres et des saisons, je me suis construit un joli coffre. Maintenant, j’arrive à bien gérer mes efforts et j’ai gagné en confiance. J’ai quand même fini deux Vueltas.» Et quel est son rêve ultime, au sein d’un peloton d’une épreuve qu’il allait voir, gamin, sur les bords de route pas loin de chez lui? «Les équipes du World Tour savent qu’on n’a pas forcément les moyens de rivaliser avec Roglic, Thomas ou les sprinters. Mais on sera dans les attaques, les échappées et on espère créer la surprise. Je suis en super-condition et peut-être vont-ils nous sous-estimer. J’ai un fan-club en Valais, il sera présent à la moitié de la montée de Torgon. Y passer avec le groupe de tête, ce serait fantastique. Mais c’est le final de l’étape reine et il faut être réaliste…»

Pour briller entre Neuchâtel, ce mardi après-midi, et Genève, dimanche, charge à Danilo Hondo, le sélectionneur, de réussir un difficile amalgame. Entre les mains, l’Allemand aura Claudio Imhof, un pistard, Mathias Flückiger, un vététiste, ainsi que les routiers Patrick Müller (Vital Concept), Roland Thalmann, Patrick Schelling (Vorarlberg Santic), Matteo Badilatti (Israel Cycling Academy) et le Valaisan. «Le terme d’équipe, déjà, est spécial, car on est adversaires toute la saison et là, on va rouler ensemble pendant quatre jours. Il faudra que la mayonnaise prenne. On a la chance d’avoir un entraîneur qui a une très forte personnalité. C’est un homme fédérateur.» Juste ce qu’il faut pour entraîner des Confédérés, finalement.

Deux favoris, deux objectifs

Geraint Thomas et Primoz Roglic sont les deux principaux prétendants à la victoire finale, dimanche après-midi à Genève. Mais les deux hommes ont d’autres objectifs derrière la tête et pas mal de choses à travailler sur les routes romandes. Le Gallois, vainqueur du dernier Tour de France, n’a que très peu couru cette saison et viendra surtout pour monter en puissance en vue de conserver sa couronne sur la Grande Boucle. Le coureur de l’équipe Sky – enfin, Ineos à partir de cette semaine – n’a parcouru que 2165 km en seize jours de course en 2019, avec aucun résultat véritablement probant jusqu’ici. Primoz Roglic, le tenant du titre, n’a plus été vu dans un peloton depuis le 19 mars et vise ouvertement la victoire au Giro. Le Slovène du team Jumbo-Visma n’en reste pas moins dangereux, puisqu’il a gagné les deux épreuves par étapes qu’il a disputées cette saison (Tour des Émirats arabes unis et Tirreno-Adriatico). L’ancien sauteur à ski a toutefois appris une bien mauvaise nouvelle dimanche. Robert Gesink, destiné à l’accompagner en montagne sur les routes italiennes, a lourdement chuté sur Liège-Bastogne-Liège et souffre d’une fracture de la clavicule droite et du bassin.

Avec un prologue ce mardi, un contre-la-montre dimanche et, entre deux, 3643 mètres de dénivelé entre Lucens et Torgon samedi, les deux hommes auront de quoi s’expliquer. Ils devront également se méfier de l’Espagnol Sanchez (Astana), des Colombiens Anacona (Movistar), Martinez (EF Education) et Contreras (Astana), ou encore du Portugais Rui Costa (UAE Abu Dhabi). Et pourquoi pas Mathias Frank (AG2R), tiens. R.CA.

(TDG)