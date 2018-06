Solidité et effet Durmaz, la Suède ne manque pas d’atouts

Les larmes coulaient à flots, les espoirs semblaient s’être envolés. Le 23 juin, la Suède n’arrivait plus à contenir sa déception après le match perdu contre l’Allemagne. Un combat héroïque annihilé en un coup franc de Tony Kroos à la 95e minute. Dans les heures qui ont suivi, Jimmy Durmaz, le milieu suédois auteur de la faute, s’est fait détruire sur les réseaux sociaux, la critique faisant place à la haine de ses origines assyriennes, ses parents ayant choisi d’émigrer en Suède. Une désolation qui a vu le joueur de Toulouse prendre la parole avec le soutien de son équipe, acceptant les critiques mais pas la haine.

Depuis, la Suède s’est réveillée, condamnant cette dérive inacceptable, jusqu’à la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Annika Strandhäll. Elle ne quitte plus le maillot jaune de Jimmy Durmaz, de l’Assemblée nationale jusqu’en Russie. À Ekaterinbourg, la charismatique personnalité a porté, avec des milliers de compatriotes, sa sélection vers une victoire contre le Mexique, offrant à la Suède une improbable première place de groupe. Un mal pour un bien, finalement? Qui sait. Mais c’est peut-être cela l’âme de la Suède version Mondial 2018. Un groupe sans vraies stars, qui a osé se passer de Zlatan Ibrahimovic, convaincu que jouer avec solidité, intelligence et, désormais, une solidarité nourrie par l’effet Durmaz est le meilleur moyen de se forger un destin. Présentation en trois actes du futur adversaire de la Suisse.

Pas de fioritures

La Suède n’est pas une adepte d’un jeu léché. C’est ainsi qu’elle a réussi à se qualifier in extremis contre l’Italie en barrage. Et elle n’a pas changé de recette depuis son arrivée en Russie. Janne Andersson, 55 ans et expérience internationale limitée, s’appuie sur un bloc compact, plus ou moins haut sur le terrain, en fonction de l’opposition. L’objectif est de réduire un maximum les espaces disponibles pour les adversaires. Une stratégie qui augmente les chances de récupération et permet l’utilisation des atouts d’une équipe plutôt physique. Pas question toutefois de balancer systématiquement sur l’une des tours en attaque. Le milieu de terrain, avec son régisseur Emil Forsberg, est tout à fait capable de surprendre, en trouvant des solutions efficaces pour des contres éclairs. Toutefois, s’il faut s’occuper du ballon, les Suédois ne se débinent pas. Mais ce n’est pas leur volonté première.

Un 4-4-2 tout-terrain

En phase de groupe, l’entraîneur Janne Andersson n’a jamais dérogé à son 4-4-2. Et cela malgré les caractéristiques très différentes de ses adversaires. Face à l’Allemagne (défaite 2 à 1) et le Mexique (victoire 3 à 0), la Suède a laissé le contrôle du ballon. À chaque fois, les «jaune» ont maintenu un bloc extrêmement compact. Contre les Mexicains, celui-ci se campait un peu plus haut dans le terrain. Cette discipline requiert de nombreuses courses, ce qui ne semble pas effrayer les Vikings. Face à la Corée du Sud (victoire 1 à 0), la possession a été partagée (52% pour les Suédois). Un scénario et un rythme où l’on a pu observer une propension à privilégier le côté gauche, par où sont venues 42% de leurs actions offensives.

Zlatan ne leur manque pas

Avant, la Suède, c’était «Zlatan et les autres». Depuis la retraite du géant à la fin de l’Euro 2016, ce n’est plus que «les autres». Cela ne semble pourtant déranger personne dans le groupe. Même pas quand Ibrahimovic balance, la veille du match décisif contre le Mexique, qu’«il aurait pu faire bien mieux», en référence aux prestations de ses compatriotes contre la Corée du Sud et l’Allemagne. La vedette mégalo voulait d’ailleurs revenir dans le groupe une fois la qualification pour le Mondial en poche. Mais le sélectionneur n’est pas entré en matière. Il a préféré composer l’équipage de son drakkar avec des guerriers jouant partout sur la planète sauf en Suède. Ou presque, puisqu’un des 23, le défenseur Andreas Granqvist, reviendra au pays la saison prochaine. (24 heures)