Souffrir en silence et dissimuler ses bobos, un talent inavouable

Le feuilleton dure depuis six jours. Il y eut l’épisode lexical: «distension du muscle droit abdominal». Puis celui des premiers services poussifs (jeudi), suivi de l’aveu faussement rassurant: «samedi, je ne pensais pas venir» et enfin la rumeur d’un ultime échauffement courbé. Depuis son forfait à Bercy, Rafael Nadal n’a pas le choix. Sa blessure est un sujet à la mode. Les mots d’Angel Ruiz Cotorro, son médecin, valent de l’or.

À force de voir son corps lâcher, le Majorquin a fini par tolérer les bulletins médicaux «ex cathedra». Mais soyons honnêtes, cet exhibitionnisme n’est pas la norme. Bien au contraire. «Des douleurs, on en a tous. Certains en parlent plus, d’autres moins. Certains les montrent sur le court, d’autres pas», résumait Stan Wawrinka à Bâle. Le Vaudois appartient à la deuxième catégorie, comme l’immense majorité des cadors. Car un corps qui se fissure, c’est une brèche qui s’ouvre à l’ambition adverse. «Les petits bobos, on n’en parle pas et on s’accroche jusqu’à ce que cela devienne intenable, confessait Roger Federer en débarquant à Londres. Or en fin de saison, avec la fatigue et le froid, on prend un peu plus d’anti-inflammatoires. Le souci, c’est quand ces douleurs s’accumulent.» Jusqu’à la rupture, comme lors du Masters féminin, ses forfaits (Osaka, Andreescu) et ses abandons (Bencic, Bertens).

Que dire sans tout dévoiler?

Puisque le joueur de tennis finit toujours par avoir mal, la gestion d’un bobo est devenue un talent. Comment le traiter sans s’arrêter, l’intégrer sans lui donner trop d’importance? Que dire sans tout dévoiler? En 2018, Roger Federer avait ainsi attendu les Swiss Indoors pour révéler une douleur à la main qui l’avait handicapé à Wimbledon puis à l’US Open. Mais un an plus tôt, il n’avait rien dit de ses inflammations à la voûte plantaire. Pourquoi? La réponse ne tient pas exclusivement dans le sentiment de faiblesse que ces aveux peuvent inspirer auprès des adversaires. «Quand tu as peur et que t’espères que la douleur parte, la frustration monte à force d’entendre ton équipe te demander si ça va mieux, explique «RF». Moi, je leur ai dit: «On n’en parle plus, je vous tiens au courant s’il y a une évolution.» Dans ces moments, j’ai surtout besoin d’énergie positive.»

Cet aveu agit comme un rappel nécessaire. Le bobo n’est pas une blessure. Il est donc parfois plus dangereux pour ce qu’il projette que par la douleur qu’il diffuse. Ainsi Daniil Medvedev s’est retiré de Moscou le mois dernier «par précaution car [son] corps risquait de lâcher». Mais battu lundi par Stefanos Tsitsipas, le Russe a admis ensuite avoir laissé dans cette pause «le momentum mental acquis depuis l’été (six finales de suite)». Écouter son corps n’est donc pas toujours la solution idoine, surtout en fin de saison. Déjà parce que la fatigue et la douleur peuvent servir comme des catalyseurs de lucidité. En d’autres termes, l’usure du corps – jusqu’à un certain stade – libère souvent l’esprit et aide le joueur à trouver un relâchement (presque un détachement) salvateur. Et comme les vacances ne sont plus très loin, serrer les dents peut faire sens.

«Quand arrive l’indoor, tu te retrouves mentalement dans une situation où il faut extraire les dernières gouttes d’énergie de ton corps pour bien boucler la saison, expliquait dimanche Novak Djokovic. J’y vois une façon de repousser encore mes limites. Chez moi, cette urgence est en quelque sorte génératrice d’énergie.» Un petit miracle de résilience dont le Serbe est devenu spécialiste et auquel Rafael Nadal s’accroche depuis Bercy. La différence entre les deux candidats au trône de No 1 mondial? Historiquement, elle épouse la ligne qui sépare le bobo de la blessure.

Matteo Berrettini, tout simplement bestial

Tête de cochon et frappe de mule, Matteo Berrettini impose ses nonante kilos avec une espèce de force animale, gratinée d’une barbe de trois à sept jours (selon qu’il soit de bon ou de mauvais poil) pour parfaire son allure sauvage. L’Italie exulte: tandis que le beau Jannik Sinner (18 ans) vient de remporter le Masters des jeunes, dit Next Gen, le bestial Berrettini (23 ans) a réintroduit la «nazione» dans le G8 du tennis, un retour attendu depuis quarante ans, et il défie Roger Federer, ce mardi après-midi (15 h), avec une désinvolture étudiée: «Je suis là pour profiter», bluffe-t-il volontiers.

L’Italie exulte, alléluia: le gaillard est une bénédiction pour un pays qui, comme plusieurs autres, ne compte pas sa peine, ni ses sous, pour donner naissance au joueur qui le sauvera de la misère – tandis que dans une contrée voisine, un petit prodige est né dans une ferme vaudoise, entre des bœufs et un âne gris, sans coûter un seul franc à la fédération.

Entre Balboa et SinatraMatteo Berrettini est un petit miracle: il multiplie les pains. Pan à gauche, pan à droite, pan du début à la fin, son coup droit distribue dans tous les coins. Le service suit, impeccable. Reste que sous ses airs colossaux, le Romain a un petit faible. Plus exactement: des nerfs. «C’est certain, j’étais très nerveux», a-t-il ri de lui-même au sortir de sa débâcle inaugurale contre Novak Djokovic, dimanche (6-2 6-1), avant d’expliquer: «Première fois dans cette élite: eh… Mais à vrai dire, si je monte sur un court et que je ne ressens pas cette nervosité, j’ai l’impression que quelque chose ne tourne pas rond. J’en ai besoin pour m’exprimer. Là, c’était peut-être un peu trop.»

Pape du tennis en Italie, le journaliste Ubaldo Scanagatta lui donnerait le bon Dieu sans confession: «C’est un garçon très bien élevé, issu d’une bonne famille. Père passionné de tennis. Frère prometteur. Tous crocheurs. Adolescent, Matteo ne figurait même pas parmi les meilleurs juniors italiens. À 19 ans, il n’avait aucun point ATP. Il a beaucoup travaillé pour en arriver là. Avec son mètre nonante-six, il était un peu gauche dans ses déplacements. Maintenant qu’il a percé au-delà de toute espérance, il souffre un peu de la comparaison avec Jannik Sinner; le petit prodige face au grand besogneux… Beaucoup de gens en Italie pensent – sans doute à tort – que Sinner n’aurait pas perdu aussi sèchement contre Djokovic.»

Il frappe comme Rocky Balboa et sourit comme Frank Sinatra. «C’est un garçon sérieux, qui travaille», l’adoube Adriano Panatta, cité par Eurosport. «Un passionné de littérature et de cinéma», ajoutent fièrement nos confrères transalpins. «Une frappe lourde, une mentalité de costaud», observe Novak Djokovic. Mais à Wimbledon, Roger Federer l’avait attiré dans ses filets avec des slices, et neutralisé avec des retours fuyants (6-1 6-2 6-2). «Pendant toute mon enfance, j’ai encouragé Roger devant la télévision et, là, j’étais censé lui nuire. Ce n’était pas facile. Mais mardi, je ferai mieux», a promis Berrettini, plus ou moins convaincu (convaincant).

Christian Despont, Londres