Stan Wawrinka s’écroule

Il y aura des regrets, forcément. Deux, très exactement: d’abord cette grippe jaillie d’un climatiseur pendant le week-end, vaincue après un jour et demi de lit; ensuite, surtout, cette balle de premier set déposée dans le couloir, alors que le court était vide, à 6-5 dans le tie-break. Un petit dernier pour la déroute? Le break concédé d’entrée dans une quatrième manche de tous les possibles.

À chaque fois, alors qu’il était plutôt dominateur, Stan Wawrinka a ressuscité la momie, un Medvedev blanchâtre et dégingandé, scotché de partout, aux adducteurs, aux biceps, aux omoplates. «Douleurs aux adducteurs et une certaine usure mentale», chuchotait son clan avant la rencontre.

Mais depuis six semaines, le Russe (ATP 5) fait peur et il est facile de comprendre pourquoi: son tennis semble jaillir d’outre-tombe pour endormir ses victimes à l’aide d’une potion puissante, hautement toxique pour le cerveau, composée de constructions lentes, de balles changeantes, et de trajectoires mouvantes.

Medvedev est beaucoup plus vif que ne le suggère sa silhouette mais c’est surtout sa vivacité d’esprit qui, tout en douceur, lui a permis de s’introduire dans le cerveau de Wawrinka, pour y semer la confusion en territoire fertile. Troublé, empêché, anesthésié, «Stan the Man» a subi une situation qu’il n’avait pas choisie, mais qu’il redoutait un peu face à «un joueur en pleine réussite, très imaginatif et intelligent dans tout ce qu’il tente».

Il est évident que le Vaudois a manqué de ressort, de vitalité, pour répondre à cette emprise tactique, devenue peu à peu un ascendant psychologique puis, finalement, une supériorité technique. Wawrinka a fini par s’écrouler, et cette fois c’était de fatigue, physiquement et nerveusement. Le score laissera quelques derniers regrets (7-6 6-3 3-6 6-1).