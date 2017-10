Stan Wawrinka-Magnus Norman: une séparation, des questions

Il en a toujours été ainsi de l’amour, il ne connaît sa véritable profondeur qu’à l’instant de la séparation. Ceci explique peut-être pourquoi, à l’heure où Magnus Norman a choisi de le quitter, Stan Wawrinka a reconnu que le coach suédois n’était «pas seulement un membre de mon team, mais aussi une partie de ma famille». Oui, on peut supposer que le Vaudois a reçu un coup sur la tête en prenant connaissance de la décision de celui qui était son mentor depuis quatre ans, car celle-ci est assurément un grain de sable de plus dans sa maudite deuxième partie d’année. A son genou gauche meurtri et doublement opéré cet été s’ajoute un déchirement qui, pour intervenir au pire moment, pose question.

Afin d’expliquer son retrait, Magnus Norman invoque son désir d’être plus proche des siens, plus proche de ses deux filles, ce qui peut se comprendre tant élever ses enfants doit être une priorité, mais peut-on imaginer que le Suédois a choisi cette voie car il estime que le No 9 ATP a atteint ses limites? Ou qu’il s’est dit qu’avec son pépin physique, celui-ci ne pourrait pas reprendre sa marche en avant? Même s’il ne faut pas voir le mal partout, les incertitudes demeurent, le flou existe.

Inquiétudes légitimes

Sans doute est-ce légitime de s’inquiéter pour Wawrinka, qui ne communique plus «on the record» depuis son élimination au 1er tour de Wimbledon. Parce qu’à bientôt 33 ans et avec les soucis qui sont les siens sur son articulation (cartilage touché), il lui faudra bosser comme un fou pour se retaper et retrouver son incroyable niveau d’avant sa blessure. Blessure autour de laquelle subsiste un épais brouillard, tant la vérité sur celle-ci n’a jamais été révélée hors de son clan. «S’il s’agit d’une lésion structurelle, qui peut être difficile à guérir et nécessite de la patience, cela est inquiétant», nous confiait en juillet le Dr Vincent Burki, du Centre de médecine du sport et de l’exercice à Hirslanden Clinique La Colline.

Mais bien qu’il soit toujours en rééducation, le Vaudois a programmé son retour pour l’exhibition d’Abu Dhabi, en fin d’année, qui devrait être son premier déplacement de l’après-Norman. Le moment d’ouvrir une nouvelle page. Sous quelle forme et avec qui (Jonathan Wawrinka, le grand frère? Yannick Fattebert? Claudio Mezzadri? Darren Cahill? Mikael Tillström?), cela reste une énigme. Mais le chapitre qui vient de s’achever est incontestablement à classer parmi les plus exceptionnels du tennis suisse, tant l’union entre le Suédois et Wawrinka a fait passablement de dégâts durant quatre ans. C’est en effet sous la houlette de celui-ci que le gentil Stan est devenu «Stanimal», adversaire redouté de tous, joueur capable de s’imposer partout. Associée à la patte du remarquable préparateur physique Pierre Paganini, la science du jeu de l’ancien No 2 ATP a transposé l’Helvète dans une autre dimension.

Un puzzle à constituer

Avec Norman, arrivé au bon moment dans son clan, le lauréat de l’US Open 2016 a connu une progression phénoménale, s’invitant à la table du «Big Four» et bousculant dans leurs retranchements les cadors du circuit. Son tennis est devenu monstrueux. Son mental aussi. A leur palmarès commun figurent treize titres ATP, dont trois couronnes de Grand Chelem. Cela pose la réussite d’une collaboration, qui aura soulevé son dernier trophée au Banque Eric Sturdza Geneva Open le 27 mai. «Magnus a eu un impact énorme et indéniable sur la carrière de Stan, s’enthousiasme Marc Rosset. Il lui a permis de prendre conscience de son réel potentiel. Il lui a apporté la confiance en lui, la rigueur à l’entraînement…»

On ne jurera pas que Magnus Norman est irremplaçable, mais qui peut lui succéder? Là est la question que Stan Wawrinka – si son genou le lui permet – doit se poser. Mais pas facile de devoir constituer un nouveau puzzle autour de soi quand on est déjà en train de se reconstruire soi-même. Reste qu’avec le mental et les ressources qui sont désormais siens, le Vaudois a les armes pour relever le gant. Et la tête. Même si celle-ci a pris un coup en voyant le Suédois tourner les talons.

