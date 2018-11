Star Forward est-il en train d'imploser?

Tout va de plus en plus mal au sein du Star Forward. Las de disputer presque tous leurs matches en sous-effectif et face au refus de Stéphane Pasche d'envisager le prochain retour de leur coach, Laurent Perroton, les joueurs de l'équipe vaudoise de MySports League ont communiqué par écrit leur raz-le-bol ce vendredi matin à leur président.

Après l'avoir à maintes reprises alerté de la situation plus que précaire dans laquelle ils se battaient depuis plus de deux mois, Yann-David Lahache et ses sept (!) coéquipiers permanents aptes à jouer ont posé un véritable ultimatum à leur président.

En résumé, les joueurs actuellement coachés par Christian Ponti déclarent ne plus faire confiance à leur président, Stéphane Pasche. A qui ils reprochent "ses mensonges à répétition, son manque de solidarité et d'empathie". Ils annoncent également leur décision de boycotter le prochain match de championnat de MySports League (samedi 20h15 à Morges) si aucun changement intervient d'ici à samedi matin.

Pour mémoire, Star Forward, qui est le club partenaire du LHC, reste sur neuf défaites consécutives en championnat et une élimination en qualification pour la prochaine Coupe de Suisse à Neuchâtel (1re ligue). Une série noire qui l'a fait chuter de la 2e à la 10e place au classement. (nxp)