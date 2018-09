Star Forward va défier le HC Bienne avec une petite idée derrière la tête

«L’an passé, nous menions 2-1 à la mi-match avant de voir les Biennois renverser la vapeur pour finalement l’emporter 6-2. Cette fois, l’objectif sera d’essayer de les contrarier plus longtemps encore. Et si on y parvient, qui sait ce qui pourra se passer ensuite…» À quelques heures de se mesurer, pour la deuxième année consécutive, au HC Bienne au 1er tour de la Coupe de Suisse, Laurent Perroton et le Star Forward veulent croire l’exploit possible.

Même si les deux ligues d’écart entre les deux clubs réduisent au minimum syndical les espoirs des jeunes Morgiens, leur coach explique pourquoi son équipe ne part pas battue d’avance. «Parce que ces deux dernières saisons, contre le LHC d’abord puis face au HC Bienne, mes joueurs ont pu bien mesurer ce qui les attend. Et, surtout, parce que le groupe actuel est le meilleur de ces trois dernières saisons. L’état d’esprit, la solidarité et l’insatiable envie de progresser que me montrent au quotidien tous mes joueurs depuis cet été sont tout simplement remarquables. Et comme ils ont ce culot sans lequel aucun exploit n’est possible, j’ai de bonnes raisons de penser que la soirée va être à la fois belle et intéressante.»

D’autant plus que le Star Forward pourra compter avec les apports de plusieurs éléments du LHC. À Seewen, samedi, pour leur première sortie en MySports League, Matteo Ritz, Axel Simic et Lee Roberts (deux buts) ont bien contribué à la victoire arrachée en prolongation. «Il y avait cinq juniors Élite du LHC aussi, poursuit Perroton. Et ils seront même deux de plus contre Bienne. Sans compter les trois mêmes membres de la 1re équipe du LHC. Ce qui nous permettra d’aligner 20 joueurs, cette fois. Pas un luxe contre un adversaire aussi redoutable que le HC Bienne.»

Le manque de profondeur de son effectif est la seule véritable inquiétude du coach morgien à l’aube de cette longue saison régulière. Une nouvelle participation aux play-off n’est cependant pas utopique. «Les «Lausannois» ne s’entraînant jamais avec nous, nous ne sommes parfois qu’une douzaine à l’entraînement. J’essaie donc de trouver encore trois joueurs pour compléter mon groupe», conclut Laurent Perroton. (nxp)