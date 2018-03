Star du championnat, il plaque tout pour devenir policier

À 19 ans, Sébastien Steigmeier s’était fait une promesse: il deviendrait policier. L’espoir de Chênois avait rempli avec soin son dossier de candidature. Mais au moment de l’envoyer, le doute l’a assailli. «L’enveloppe était déjà à moitié dans la boîte aux lettres, se souvient-il. Au dernier moment, une petite voix m’a dit de ne pas la lâcher. Je suis reparti avec mon dossier sous le bras et je suis rentré chez mes parents.»

Bien lui en a pris. Une dizaine d’années plus tard, son talent et son physique hors norme (2,01 m pour 106 kilos) lui ont permis de devenir l’une des stars du championnat. Le leader d’Amriswil et pilier de l’équipe de Suisse affiche un palmarès impressionnant (trois titres de champion de Suisse, une Coupe nationale et deux Supercoupes). Au sommet de son art, «Steig» – comme le surnomment ses coéquipiers – s’apprête pourtant à tirer sa révérence à la fin de la saison.

Pas décidé à pile ou face

Cette retraite précoce en a surpris plus d’un dans le microcosme du volleyball suisse. «Les gens ont de la peine à comprendre, explique le principal intéressé. Certains m’ont dit que j’étais con de tout plaquer. Ce type de décision ne se prend pas en jouant à pile ou face. Cela fait plus d’un an que j’y réfléchis. Le volleyball n’allait pas être mon métier toute ma vie. Ce n’est que du sport après tout. Junior, j’ai investi énormément pour devenir professionnel. Par la suite, le haut niveau m’a rendu tout cela, mais la boucle est bouclée pour moi. J’ai senti que c’était l’heure.»

Cela fait neuf ans que Sébastien Steigmeier a quitté son chez-soi de Versoix pour dédier sa vie au volley. D’abord outre-Atlantique, en découvrant le sport universitaire aux États-Unis et au Canada, puis outre-Sarine lorsqu’il a relevé le pari d’Amriswil. Depuis son arrivée en 2015, le Romand a tout gagné ou presque avec l’équipe thurgovienne, remportant cinq des six trophées en jeu dans l’élite suisse.

Les titres ne suffisent pourtant pas à effacer son mal du pays. «Au final, peu importe la distance effective, que ce soit en Californie ou en Suisse allemande, je suis loin de la maison. Ma sœur et mon frère commencent à avoir des enfants. Je ne vois ma nièce qu’à travers mon téléphone ou deux fois par année quand je rentre. C’est parfois pénible. Gagner à tout prix, accumuler les trophées, cela n’a jamais été un objectif en soi pour moi.»

La famille a souvent primé dans les choix de carrière de «Steig». En 2016, le Genevois est sur le toit du volley suisse. Sacré meilleur joueur de la saison, il reçoit des offres des quatre coins de l’Europe. Une situation loin d’être anodine dans un pays qui n’a vu que deux joueurs – Martin Walser et Joël Bruschweiler –- réussir une carrière de haut niveau à l’étranger. «On m’a notamment proposé de jouer en Pologne, détaille-t-il. D’un point de vue sportif, c’était hyperattractif mais il y avait d’autres paramètres à prendre en compte. Privilégier la vie de famille, c’est un choix qui ne se fait pas tout seul. Je ne pouvais pas imposer mes choix à ma copine. Je ne voulais pas qu’elle ne soit qu’une femme de joueur. Elle a aussi une carrière, une vie.»

Des projets qui attendent

La retraite peut aussi s’expliquer par la réalité économique du volley dans nos frontières. Le meilleur élément suisse de LNA touche moins que certains joueurs de deuxième division de football. Et ce malgré un contrat en dessus des normes pour la Suisse. «Si j’avais été footballeur ou hockeyeur, j’aurais peut-être gratté encore quelques années pour mettre de l’argent de côté, reconnaît-il. Aujourd’hui, je vis bien de mon sport. Mais mon salaire ne me permettra pas de ne plus travailler dans le futur.»

Si la carrière sportive de Sébastien Steigmeier touche à sa fin, sa vie d’homme s’apprête, elle, à prendre un tout nouveau départ. «Je vais me marier cet été, se réjouit-il. J’ai des projets et je n’ai pas envie de devoir encore les mettre de côté, d’attendre pour les accomplir. J’ai pensé à l’après. Je me réjouis beaucoup plus à l’idée de fonder une famille que de jouer une saison supplémentaire.»

Sébastien Steigmeier va ainsi troquer son quotidien d’athlète de haut niveau pour une «vie normale». «Au fond, je ne sais pas ce que cela signifie», souligne-t-il De son propre aveu, il se réjouit de devenir un monsieur Tout le Monde. «J’espère juste que ce ne sera pas ennuyant.»

C’est aussi pour briser cette monotonie que le volleyeur s’est mis en tête d’intégrer l’École de police de Genève. Sébastien Steigmeier accomplirait alors enfin la promesse qu’il s’était faite en sortant du collège. Il devrait envoyer son dossier de candidature la semaine prochaine. «Mais cette fois, je compte bien lâcher l’enveloppe.» (24 heures)