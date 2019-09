Stefan Küng décroche le bronze pour la Suisse dans l’Enfer du Yorkshire

Dans la conception géographique de l’«Enfer», la première partie de la «Divine Comédie» de Dante Alighieri, le monde est divisé en deux hémisphères: l’un est entièrement formé par les terres émergées et l’autre complètement recouvert par les eaux. Dimanche, dans le Yorkshire, le peloton avait les deux roues dans cette seconde partie et la mélodie de la course a été bouleversée. Harrogate et ses environs ont été noyés, le parcours changé, et le Moïse de la journée était Danois. Mads Pedersen l’a en effet emporté à la surprise générale.

À 23 ans, il est devenu dimanche le premier champion du monde de l’histoire de son pays, au terme d’une épreuve homérique. Il a vaincu au sprint l’Italien Matteo Trentin, qu’on voyait pourtant s’imposer à tous les coups à ce moment-là. Derrière, le morceau de bravoure de ce dimanche pluvieux et donc heureux, récompensé par du bronze, est à mettre au crédit de Stefan Küng, au diapason de ses ambitions. Le Thurgovien est parti comme un grand à 70 kilomètres de l’arrivée avec l’Américain Lawson Craddock et a réussi à suivre tous ceux qui l’ont rejoint ensuite.

La bonne tactique

«C’était le plan d’accompagner les coups. Je savais, au vu de mes dernières courses et de ma condition, que je pouvais le faire. On était bien avec Lawson, et Mads est ensuite arrivé. Je l’ai suivi. Ça a lâché derrière, puis, quand on a vu Matteo Trentin et Mathieu van der Poel arriver, on a su que c’était un bon coup, a soufflé le premier Suisse à monter sur un podium planétaire depuis deux décennies. Après tous les efforts réalisés, je pensais bien que j’allais manquer de punch à la fin. J’étais presque en pilotage automatique! Du coup, j’ai tout donné dans la dernière montée, mais ils ont réussi à rester avec moi. Je n’ai pas de regrets. J’ai été battu par deux gars qui étaient plus forts.»

Le Thurgovien a ainsi magnifiquement rebondi, après sa déception de mercredi, lorsqu’il avait dû se contenter de la dixième place du contre-la-montre. Il a aussi profité d’une tactique de Swiss Cycling qui a frôlé la perfection. Il a pu partir à l’avant jouer sa carte, sachant que l’«ancien» Michael Albasini et le «junior» Marc Hirschi, finalement 22e et 27e, étaient là au cas où.

Il fut un temps, au début du siècle dernier, où on appelait les coureurs les «forçats de la route», lorsque seuls les journalistes de presse écrite pouvaient conter leurs exploits de manière lyrique. Il y avait un peu de ça en Grande-Bretagne, dimanche. Lors de l’épreuve phare de ces messieurs, les hélicoptères n’ont longtemps pas pu décoller et l’avion a dû aller faire le plein pour pouvoir enfin relayer les images. Du coup, les milliers de courageux et les reporters en bord des routes ont été les seuls témoins ou presque, pendant une heure, d’une course à l’ancienne. Comme à la «Belle Époque».

«Une journée de fous!»

Un champion comme Philippe Gilbert, qui est tombé à 130 kilomètres de l’arrivée, a dû abandonner dans les larmes. Son jeune compatriote Remco Evenepoel, un prodige, a vainement tout donné pour essayer de le ramener. Il a «mis la flèche» lui aussi. Le tenant du titre Alejandro Valverde, transi de froid, a craqué ensuite. «On savait que ce serait un Mondial très exigeant et, avec ce temps, c’était une journée de fous», a soupiré le vétéran espagnol. «Il pouvait se passer n’importe quoi aujourd’hui. J’ai gelé dans ma veste. C’était sans doute le jour le plus difficile de ma carrière sur un vélo», a souri quant à lui l’«argenté» Trentin. Une épreuve en forme de leçon aussi pour van der Poel. Très – finalement trop – sûr de lui, le grand favori néerlandais s’est vu trop beau et a explosé à 15 bornes du bonheur.

Plus c’est dur, plus Mads Pedersen trouve ça bon, en revanche. «C’était brutal. Six heures et demie sur le vélo par 10 ou 12 degrés… Mais c’était terrible pour tout le monde. Peut-être même un peu moins pour moi, finalement, car j’aime bien ça», a jubilé celui dont les faits de gloire étaient jusqu’ici des deuxièmes places au Tour des Flandres de l’année dernière et lors des Mondiaux juniors de 2013. Comme un poisson dans l’eau en Angleterre, il sait que sa carrière y a basculé. «Ça va changer beaucoup de choses d’avoir ce maillot sur les épaules. Fini de jouer l’outsider!»